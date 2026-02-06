ua en ru
Китай проводил тайные ядерные испытания: что говорят в США

США, Пятница 06 февраля 2026 17:36
Китай проводил тайные ядерные испытания: что говорят в США Иллюстративное фото: китайские ядерные ракетные установки на параде (Getty Images)
Автор: Антон Корж

США публично обвинили Китай в тайном ядерном испытании, которое, по данным Вашингтона, Пекин провел в 2020 году, пытаясь скрыть его от международного контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас ДиНанно во время конференции по разоружению в Женеве, китайские военные готовили и провели ядерный взрыв мощностью в "сотни тонн" и применили специальные методы, чтобы снизить эффективность сейсмического мониторинга.

В США утверждают, что секретное китайское испытание состоялось 22 июня 2020 года. Оно нарушает обязательства Китая по запрету ядерных тестов.

Пекин обвинения не признал. Китайский представитель заявил, что США "раздувают миф о китайской ядерной угрозе" и перекладывают ответственность за гонку вооружений.

Заявление Вашингтона прозвучало на фоне завершения действия договора СНВ-3, который ограничивал ядерные арсеналы США и России, и активных попыток американской стороны продвинуть новое, более широкое ядерное соглашение с привлечением Китая.

В США отмечают, что двусторонние договоры больше не соответствуют реальности, поскольку Китай быстро наращивает ядерный арсенал. По оценкам Вашингтона, к 2030 году Пекин может иметь более тысячи боеголовок. Китай эти оценки отвергает и от участия в переговорах пока отказывается.

Отметим, президент США Дональд Трамп 5 февраля публично заявил, что России и Соединенным Штатам стоит заключить "новое соглашение" вместо Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3). При этом сам договор именно в этот день прекратил действие.

Президент США еще во время первого своего срока в Белом доме называл заключенный в 2010 году СНВ-3 "плохой сделкой". В соглашении не учитывался ядерный арсенал Китая: между тем, по данным СМИ и экспертов, Пекин хочет иметь не менее 1000 боеголовок до 2030 года.

Подробнее обо всех рисках прекращения действия СНВ-3, целях Трампа и России - в материале РБК-Украина "Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ".

