RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Взрыв на электростанции в Амстердаме оставил 50 тысяч жителей без света

Фото: блекаут (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В столице Нидерландов значительная часть исторического центра и западных районов временно осталась без электроснабжения из-за взрыва на электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию NOS.

Инцидент произошел около 16:00 по местному времени 14 января и длился примерно полтора часа.

Последствия для города

Более 50 тысяч жителей остались без электричества. Из-за блекаута магазины закрылись раньше обычного, движение трамваев временно приостановили, а жители получили экстренные уведомления с просьбой не пользоваться лифтами и эскалаторами и помогать соседям, нуждающимся в поддержке.

Причины происшествия

По информации пожарной службы, взрыв произошел во время работ на электрораспределительном объекте, расположенном в районе одной из центральных улиц города. Сейчас специалисты занимаются восстановлением электроснабжения и проверкой инфраструктуры на предмет безопасности.

Напоминаем, что в Киеве установили пять когенерационных установок второго уровня защиты, из которых две уже введены в эксплуатацию, а на трех продолжаются пусконаладочные работы. Общая мощность этих мини-ТЭЦ составляет 66 мегаватт, что не полностью покрывает потребности города, но обеспечивает поддержку отдельных объектов.

Отметим, что в ночь на 14 января Ростов-на-Дону подвергся атаке дронов, а также, возможно, ракетному удару, в результате чего в городе возник пожар; по сообщениям российских и мониторинговых Telegram-каналов, первые сигналы о нападении и сработавшей ПВО появились примерно в 01:40 по киевскому времени.

Читайте РБК-Украина в Google News
АмстердамНидерландыБлэкаут