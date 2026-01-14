ua en ru
Ср, 14 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Неизвестные дроны атаковали Ростов: в городе могут гореть резервуары нефтепродуктов

Среда 14 января 2026 04:55
UA EN RU
Неизвестные дроны атаковали Ростов: в городе могут гореть резервуары нефтепродуктов Фото: на одном из видео ракета российского ПВО атаковала город (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 14 января российский Ростов-на-Дону подвергся атаке дронов и не исключено, что могли быть атаки ракетами. После в городе фиксировался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские и мониторинговые Telegram-каналы.

Судя по публикациям в сети, атака на город началась примерно в 01:40 по киевскому времени. В этот момент в пабликах сразу же распространялись кадры с пожаром и информацией о работе ПВО.

Чем именно был атакован город, до конца неясно. Мониторинговые каналы писали про неизвестные дроны, а позже предполагали, чтомооли быть еще и ракеты. В частности, говорилось, что ПВО России, возможно, могло сбить ракету или даже несколько ракет.

Чуть позже в соцсетях сообщили, что дроны, вероятно, поразили резервуары нефтепродуктов на территории завода "Эмпилс", и со временем огонь становился еще больше. Также были соответствующие кадры.

Тем временем мэр города Александр Скрябин подтвердил атаку. Он утверждает, что в результате падения обломков загорелись строения промышленного предприятия.

Кроме того, местные власти заявляют, что из-за падения обломков якобы были повреждены несколько жилых домов. При этом в соцсетях распространялись странные кадры российского ПВО. На одном из таких видео ракета взлетела в небо, а после развернулась вниз и попала в землю.

Другие инциденты

Напомним, утром 12 января в городе Новочеркасск Ростовской области была атакована электростанция, из-за чего там возник пожар. В пабликах писали, что это может существенно повлиять на работу ГРЭС и передачу электроэнергии потребителям.

Также мы писали, в ночь на 18 декабря, россияне тоже жаловались на взрывы в Ростове-на-Дону и Батайске, и были сообщения о работе ПВО.

В ночь на 15 декабря Ростов-на-Дону тоже подвергся атаке дронов. После в РФ заявили, что якобы уничтожил десятки беспилотников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Ростов-на-Дону Пожар
Новости
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году