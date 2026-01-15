UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Вибух на електростанції в Амстердамі залишив 50 тисяч жителів без світла

Фото: блекаут (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У столиці Нідерландів значна частина історичного центру та західних районів тимчасово залишилася без електропостачання через вибух на електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію NOS.

Інцидент стався близько 16:00 за місцевим часом 14 січня і тривав приблизно півтори години.

Наслідки для міста

Понад 50 тисяч жителів залишилися без електрики. Через блекаут магазини зачинилися раніше, ніж зазвичай, рух трамваїв тимчасово призупинили, а жителям надіслали екстрені повідомлення з проханням не користуватися ліфтами й ескалаторами та допомагати сусідам, які потребують підтримки.

Причини події

За інформацією пожежної служби, вибух стався під час робіт на електророзподільчому об'єкті, розташованому в районі однієї з центральних вулиць міста. Наразі фахівці займаються відновленням електропостачання та перевіркою інфраструктури на предмет безпеки.

Нагадуємо, що в Києві встановили п'ять когенераційних установок другого рівня захисту, з яких дві вже введено в експлуатацію, а на трьох тривають пусконалагоджувальні роботи. Загальна потужність цих міні-ТЕЦ становить 66 мегават, що не повністю покриває потреби міста, але забезпечує підтримку окремих об'єктів.

Зазначимо, що в ніч на 14 січня Ростов-на-Дону зазнав атаки дронів, а також, можливо, ракетного удару, внаслідок чого в місті виникла пожежа; за повідомленнями російських і моніторингових Telegram-каналів, перші сигнали про напад і спрацювання ППО з'явилися приблизно о 01:40 за київським часом.

Читайте РБК-Україна в Google News
АмстердамНідерландиБлекаут