Вибух на електростанції в Амстердамі залишив 50 тисяч жителів без світла

Інцидент стався близько 16:00 за місцевим часом 14 січня і тривав приблизно півтори години.

Наслідки для міста

Понад 50 тисяч жителів залишилися без електрики. Через блекаут магазини зачинилися раніше, ніж зазвичай, рух трамваїв тимчасово призупинили, а жителям надіслали екстрені повідомлення з проханням не користуватися ліфтами й ескалаторами та допомагати сусідам, які потребують підтримки.

Причини події

За інформацією пожежної служби, вибух стався під час робіт на електророзподільчому об'єкті, розташованому в районі однієї з центральних вулиць міста. Наразі фахівці займаються відновленням електропостачання та перевіркою інфраструктури на предмет безпеки.