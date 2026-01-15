Взрыв на электростанции в Амстердаме оставил 50 тысяч жителей без света
В столице Нидерландов значительная часть исторического центра и западных районов временно осталась без электроснабжения из-за взрыва на электростанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию NOS.
Инцидент произошел около 16:00 по местному времени 14 января и длился примерно полтора часа.
Последствия для города
Более 50 тысяч жителей остались без электричества. Из-за блекаута магазины закрылись раньше обычного, движение трамваев временно приостановили, а жители получили экстренные уведомления с просьбой не пользоваться лифтами и эскалаторами и помогать соседям, нуждающимся в поддержке.
Причины происшествия
По информации пожарной службы, взрыв произошел во время работ на электрораспределительном объекте, расположенном в районе одной из центральных улиц города. Сейчас специалисты занимаются восстановлением электроснабжения и проверкой инфраструктуры на предмет безопасности.
