ua en ru
Чт, 15 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Вибух на електростанції в Амстердамі залишив 50 тисяч жителів без світла

Нідерланди, Четвер 15 січня 2026 03:40
UA EN RU
Вибух на електростанції в Амстердамі залишив 50 тисяч жителів без світла Фото: блекаут (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У столиці Нідерландів значна частина історичного центру та західних районів тимчасово залишилася без електропостачання через вибух на електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію NOS.

Інцидент стався близько 16:00 за місцевим часом 14 січня і тривав приблизно півтори години.

Наслідки для міста

Понад 50 тисяч жителів залишилися без електрики. Через блекаут магазини зачинилися раніше, ніж зазвичай, рух трамваїв тимчасово призупинили, а жителям надіслали екстрені повідомлення з проханням не користуватися ліфтами й ескалаторами та допомагати сусідам, які потребують підтримки.

Причини події

За інформацією пожежної служби, вибух стався під час робіт на електророзподільчому об'єкті, розташованому в районі однієї з центральних вулиць міста. Наразі фахівці займаються відновленням електропостачання та перевіркою інфраструктури на предмет безпеки.

Нагадуємо, що в Києві встановили п'ять когенераційних установок другого рівня захисту, з яких дві вже введено в експлуатацію, а на трьох тривають пусконалагоджувальні роботи. Загальна потужність цих міні-ТЕЦ становить 66 мегават, що не повністю покриває потреби міста, але забезпечує підтримку окремих об'єктів.

Зазначимо, що в ніч на 14 січня Ростов-на-Дону зазнав атаки дронів, а також, можливо, ракетного удару, внаслідок чого в місті виникла пожежа; за повідомленнями російських і моніторингових Telegram-каналів, перші сигнали про напад і спрацювання ППО з'явилися приблизно о 01:40 за київським часом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Амстердам Нідерланди Блекаут
Новини
Правила комендантської години в Україні змінять на тлі морозів
Правила комендантської години в Україні змінять на тлі морозів
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП