Вибух на електростанції в Амстердамі залишив 50 тисяч жителів без світла
У столиці Нідерландів значна частина історичного центру та західних районів тимчасово залишилася без електропостачання через вибух на електростанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію NOS.
Інцидент стався близько 16:00 за місцевим часом 14 січня і тривав приблизно півтори години.
Наслідки для міста
Понад 50 тисяч жителів залишилися без електрики. Через блекаут магазини зачинилися раніше, ніж зазвичай, рух трамваїв тимчасово призупинили, а жителям надіслали екстрені повідомлення з проханням не користуватися ліфтами й ескалаторами та допомагати сусідам, які потребують підтримки.
Причини події
За інформацією пожежної служби, вибух стався під час робіт на електророзподільчому об'єкті, розташованому в районі однієї з центральних вулиць міста. Наразі фахівці займаються відновленням електропостачання та перевіркою інфраструктури на предмет безпеки.
