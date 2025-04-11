Выборов летом не будет. Рада продлит военное положение и мобилизацию в Украине, - Стефанчук

Стефанчук выразил уверенность, что военное положение продлят до его окончания 9 мая.

"Рада продлит военное положение и мобилизацию после 8 мая, поскольку война еще не закончена, - спикер ВР Стефанчук", - заявил он.

Спикер парламента рассказал, что настроен поддерживать демократию, даже если Соединенные Штаты и Россия давят на Киев, чтобы провести выборы на пост президента.

Он также отметил практическую и юридическую неправдоподобность проведения свободных и честных выборов в стране, которая является частично оккупированной и все еще подвергается постоянным атакам со стороны России.

По его словам, подготовка к предстоящим выборам началась, но находится на очень ранней стадии.