Выборов летом не будет. Рада продлит военное положение и мобилизацию в Украине, - Стефанчук

В Украине вероятно продлят военное положение и мобилизацию после 8 мая. Это решение будет принято на фоне продолжающейся агрессии со стороны России.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Reuters.
Стефанчук выразил уверенность, что военное положение продлят до его окончания 9 мая.
"Рада продлит военное положение и мобилизацию после 8 мая, поскольку война еще не закончена, - спикер ВР Стефанчук", - заявил он.
Спикер парламента рассказал, что настроен поддерживать демократию, даже если Соединенные Штаты и Россия давят на Киев, чтобы провести выборы на пост президента.
Он также отметил практическую и юридическую неправдоподобность проведения свободных и честных выборов в стране, которая является частично оккупированной и все еще подвергается постоянным атакам со стороны России.
По его словам, подготовка к предстоящим выборам началась, но находится на очень ранней стадии.
Напомним, что в конце прошлого месяца The Economist заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил организовать выборы после того, как будет достигнуто полное прекращение огня.
По данным СМИ, они якобы планировались уже на июль 2025 года.
Через несколько дней советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что в Украине не проводится никакой организационной подготовки к выборам.
Подробнее о том, что относительно выборов говорят в Офисе президента, можно узнать в материале РБК-Украина.
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