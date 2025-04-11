Виборів влітку не буде. Рада продовжить воєнний стан і мобілізацію в Україні, - Стефанчук

Стефанчук висловив впевненість, що воєнний стан продовжать до його закінчення 9 травня.

"Рада продовжить воєнний стан і мобілізацію після 8 травня, оскільки війна ще не закінчена, - спікер ВР Стефанчук", - заявив він.

Спікер парламенту розповів, що налаштований підтримувати демократію, навіть якщо Сполучені Штати та Росія тиснуть на Київ, щоб провести вибори на посаду президента.

Він також наголосив на практичній і юридичній неправдоподібності проведення вільних і чесних виборів у країні, яка є частково окупованою та все ще піддається постійним атакам з боку Росії.

За його словами, підготовка до майбутніх виборів почалася, але знаходиться на дуже ранній стадії.