Началась ли организационная подготовка к выборам в Украине: что говорят у Зеленского

В Украине не проводится никакой организационной подготовки к выборам. Сейчас даже нет возможности безопасно организовать избирательный процесс.

По словам Подоляка, есть юридическая процедура, от которой никто отказываться не будет. Сейчас военное положение продолжается. После его завершения, если за это будет проголосовано в парламенте, параллельно будут идти две процедуры.

"Первая - это 3-6 месяцев, скорее 6 месяцев с учетом всего, подготовка к выборам. То есть организация процесса. А параллельно с тем будут вноситься изменения в законодательство. Потому что мы понимаем, что это послевоенные будут выборы, там есть определенные нюансы, и ЦИК должен предложить изменения в законодательство как такового", - рассказал советник главы ОП.

Он подчеркнул, что до момента прекращения огня, до момента даже временного перемирия, никто не будет отменять военное положение.

"Никто не будет, скажем так, подвергать людей опасности. То есть ломать конституционные положения ради того, что почему-то там Россия хочет каких-то "выборов", Россия для нас с вами абсолютно уже окончательно не является субъектом, который может влиять на внутреннюю политику нашу", - подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что надо будет еще работать над изменениями в избирательное законодательство и потом его голосовать, а это достаточно сложный процесс.

"Второе - нет возможности организовать с точки зрения безопасности процесс избирательный, потому что прекращение огня пока не работает. Россия наносит каждый день большое количество ударов, ну или каждую ночь", - пояснил Подоляк.

Кроме того, по словам советника, больших усилий потребует вопрос временно перемещенных лиц, как они будут голосовать на выборах.

"Надо четко понять, как мы будем работать с большим количеством временно перемещенных лиц. А это совсем другая работа, совсем другого объема работа по фиксации списка избирателей и по фиксации территориальных избирательных округов и тому подобное. Ну поэтому это достаточно сложные процессы, и они не решатся там, потому что Россия что-то хочет", - подытожил Подоляк.