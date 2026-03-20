"Плана Б" нет? Туск дал неутешительный прогноз по кредиту для Украины

По словам Туска, европейским лидерам не удалось убедить Орбана, и он и в дальнейшем, "используя определенные процедурные или формальные хитрости, настроен блокировать помощь для Украины".

Польский премьер отметил, что это плохая ситуация с польской и европейской перспективы, поскольку "речь идет, прежде всего, о шансе остановить Россию и ее агрессию в Украине".

Он добавил, что в Брюсселе будут искать какие-то другие способы решения этой проблемы, но это будет непросто, поскольку вопрос финансовой помощи для Украины требует единодушия среди стран ЕС.

Туск также отметил, что в этом вопросе у ЕС нет никакого "плана Б".

"Политическая интуиция мне подсказывает, что до 12 апреля (выборы в Венгрии - ред.) мы не сможем запустить эту финансовую помощь, этот заем для Украины", - отметил он.