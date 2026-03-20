"Плана Б" нет? Туск дал неутешительный прогноз по кредиту для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует тему Украины в избирательной кампании внутри страны. Поэтому до выборов, которые состоятся 12 апреля, вряд ли удастся разблокировать кредит ЕС для Киева.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции после заседания Евросовета в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
По словам Туска, европейским лидерам не удалось убедить Орбана, и он и в дальнейшем, "используя определенные процедурные или формальные хитрости, настроен блокировать помощь для Украины".
Польский премьер отметил, что это плохая ситуация с польской и европейской перспективы, поскольку "речь идет, прежде всего, о шансе остановить Россию и ее агрессию в Украине".
Он добавил, что в Брюсселе будут искать какие-то другие способы решения этой проблемы, но это будет непросто, поскольку вопрос финансовой помощи для Украины требует единодушия среди стран ЕС.
Туск также отметил, что в этом вопросе у ЕС нет никакого "плана Б".
"Политическая интуиция мне подсказывает, что до 12 апреля (выборы в Венгрии - ред.) мы не сможем запустить эту финансовую помощь, этот заем для Украины", - отметил он.
Напомним, Венгрия продолжает блокировать предоставление Украине кредита от ЕС на 90 млрд евро.
Будапешт начал блокировать передачу кредита после того, как работа нефтепровода "Дружба" была прекращена в результате российского удара в конце января.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не снимет вето до тех пор, пока поставки российской нефти через украинскую территорию не возобновятся.
19 марта лидеры стран-членов ЕС собрались в Брюсселе, чтобы обсудить такие насущные вопросы, как война в Иране и помощь Украине. Однако несмотря на "горячие" дебаты, убедить премьера Венгрии снять свое вето на кредит так и не удалось.
После саммита президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС "так или иначе" предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро, несмотря на блокирование со стороны Венгрии.
