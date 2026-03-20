"Плану Б" немає? Туск дав невтішний прогноз щодо кредиту для України

За словами Туска, європейським лідерам не вдалося переконати Орбана, і він й надалі, "використовуючи певні процедурні чи формальні хитрощі, налаштований блокувати допомогу для України".

Польський прем'єр зазначив, що це погана ситуація з польської та європейської перспективи, оскільки "йдеться, насамперед, про шанс зупинити Росію та її агресію в Україні".

Він додав, що у Брюсселі шукатимуть якісь інші способи вирішення цієї проблеми, але це буде непросто, оскільки питання фінансової допомоги для України потребує одностайності серед країн ЄС.

Туск також наголосив, що у цьому питанні у ЄС немає жодного "плану Б".

"Політична інтуїція мені підказує, що до 12 квітня (вибори в Угорщині - ред.) ми не зможемо запустити цю фінансову допомогу, цю позику для України", - зазначив він.