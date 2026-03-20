"Плану Б" немає? Туск дав невтішний прогноз щодо кредиту для України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовує тему Україну у виборчій кампанії всередині країни. Тому до виборів, які відбудуться 12 квітня, навряд чи вдасться розблокувати кредит ЄС для Києва.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції після засідання Євроради у Брюсселі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
За словами Туска, європейським лідерам не вдалося переконати Орбана, і він й надалі, "використовуючи певні процедурні чи формальні хитрощі, налаштований блокувати допомогу для України".
Польський прем'єр зазначив, що це погана ситуація з польської та європейської перспективи, оскільки "йдеться, насамперед, про шанс зупинити Росію та її агресію в Україні".
Він додав, що у Брюсселі шукатимуть якісь інші способи вирішення цієї проблеми, але це буде непросто, оскільки питання фінансової допомоги для України потребує одностайності серед країн ЄС.
Туск також наголосив, що у цьому питанні у ЄС немає жодного "плану Б".
"Політична інтуїція мені підказує, що до 12 квітня (вибори в Угорщині - ред.) ми не зможемо запустити цю фінансову допомогу, цю позику для України", - зазначив він.
Нагадаємо, Угорщина продовжує блокувати надання Україні кредиту від ЄС на 90 млрд євро.
Будапешт почав блокувати передачу кредиту після того, як роботу нафтопроводу "Дружба" було припинено внаслідок російського удару наприкінці січня.
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не зніме вето доти, доки постачання російської нафти через українську територію не відновлять.
19 березня лідери країн-членів ЄС зібралися у Брюсселі, щоб обговорити такі нагальні питання, як війна в Ірані та допомога Україні. Однак попри "гарячі" дебати, переконати прем'єра Угорщини зняти своє вето на кредит так і не вдлося.
Після саміту президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС "так чи інакше" надасть Україні кредит у розмірі 90 млрд євро, попри блокування з боку Угорщини.
