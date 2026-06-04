Выборов в "Дії" не будет и на это есть несколько причин, - Минцифры

"Разговоры о возможных выборах в "Дії" идут с первых дней запуска экосистемы. Но, как сказал ранее врио министра цифровой трансформации Александр Борняков, выборы в "Дії" не планируются", - подчеркнула заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

Коваль объяснила, что это комплексный вопрос, и отметила, что, во-первых, законодательная база для этого отсутствует. В то же время госпредприятие "Дія" и Минцифра действуют исключительно на основе законов и действующей нормативной базы.

"Во-вторых, в Конституции четко указано, что каждый украинец должен голосовать тайно, то есть должна быть сохранена тайна голосования. Сделать это возможно исключительно физически в кабинке для голосования, где только ты знаешь за кого голосуешь", - отметила заместитель министра.

Таким образом, подытожила Коваль, проведение выборов в "Дії" по состоянию на сейчас невозможно.