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Выборов в "Дії" не будет и на это есть несколько причин, - Минцифры

13:15 04.06.2026 Чт
2 мин
Почему голосование онлайн в Украине пока невозможно?
aimg Валерий Ульяненко aimg Дмитрий Левицкий
Фото: приложение "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Несмотря на разговоры о полной цифровизации государства выборов в Украине через "Дію" не будет по нескольким причинам.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Миф о выборах в "Дії" и новые сервисы на лето: интервью с Минцифры".

"Разговоры о возможных выборах в "Дії" идут с первых дней запуска экосистемы. Но, как сказал ранее врио министра цифровой трансформации Александр Борняков, выборы в "Дії" не планируются", - подчеркнула заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

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Коваль объяснила, что это комплексный вопрос, и отметила, что, во-первых, законодательная база для этого отсутствует. В то же время госпредприятие "Дія" и Минцифра действуют исключительно на основе законов и действующей нормативной базы.

"Во-вторых, в Конституции четко указано, что каждый украинец должен голосовать тайно, то есть должна быть сохранена тайна голосования. Сделать это возможно исключительно физически в кабинке для голосования, где только ты знаешь за кого голосуешь", - отметила заместитель министра.

Таким образом, подытожила Коваль, проведение выборов в "Дії" по состоянию на сейчас невозможно.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и ЦИК заявляли, что проведение выборов возможно только после завершения войны. В ЦИК также отмечали, что для полноценной подготовки избирательного процесса понадобится не менее шести месяцев.

Отметим, результаты опроса свидетельствуют, что большинство украинцев скептически относится к идее онлайн-голосования из-за опасений относительно возможных фальсификаций. Несмотря на это, часть граждан считает проведение выборов после достижения перемирия необходимым шагом.

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