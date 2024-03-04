Выборы президента США: Трамп проиграл на праймериз в округе Колумбия

Дональд Трамп впервые в избирательной кампании 2024 года проиграл в праймериз Республиканской партии Никки Хейли, произошло это в округе Колумбия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

За Хейли в столичном округе проголосовали почти 63% республиканцев, за Трампа – 33%. В результате голосования Хейли получит голоса всех 19 избирателей от округа Колумбия, и у нее станет 43 избирателя. У Трампа их 247, а всего в ходе праймериз республиканцы выбирают 2429 делегатов на съезд партии, который в июле официально объявит кандидата в президенты.

До праймериз в округе Колумбия у Трампа было 244 голоса делегатов, а у экс-постпреда США при ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли — 24. Последней теперь достанутся все 19 голосов делегатов округа Колумбия.

Завтра, 5 марта, в "супервторник", праймериз и кокусы обеих ведущих партий пройдут сразу в 15 штатах и на одной заморской территории. У республиканцев решится судьба голосов сразу 874 избирателей. В штабе Трампа предсказывают, что получат как минимум 773 из них.

Президентские выборы в США

Президентские выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в фаворитах экс-посол США в ООН Никки Хейли.

В конце февраля Трамп и Байден выиграли свои праймериз в штате Мичиган.

Кроме того, Трамп победил в праймериз от республиканцев в Южной Каролине, родном штате его соперницы Никки Хейли.

В субботу, 2 марта, Трамп победил еще на трех праймериз Республиканской партии, опередив соперницу Никки Хейли в Миссури и Айдахо и получив голоса всех оставшихся делегатов Мичигана.

Тем временем Трамп опережает Байдена по результатам социологического исследования, проведенного The New York Times и Сиенским колледжем.