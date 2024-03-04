ua en ru
Пн, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Выборы президента США: Трамп проиграл на праймериз в округе Колумбия

Понедельник 04 марта 2024 06:45
UA EN RU
Выборы президента США: Трамп проиграл на праймериз в округе Колумбия Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дональд Трамп впервые в избирательной кампании 2024 года проиграл в праймериз Республиканской партии Никки Хейли, произошло это в округе Колумбия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

За Хейли в столичном округе проголосовали почти 63% республиканцев, за Трампа – 33%. В результате голосования Хейли получит голоса всех 19 избирателей от округа Колумбия, и у нее станет 43 избирателя. У Трампа их 247, а всего в ходе праймериз республиканцы выбирают 2429 делегатов на съезд партии, который в июле официально объявит кандидата в президенты.

До праймериз в округе Колумбия у Трампа было 244 голоса делегатов, а у экс-постпреда США при ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли — 24. Последней теперь достанутся все 19 голосов делегатов округа Колумбия.

Завтра, 5 марта, в "супервторник", праймериз и кокусы обеих ведущих партий пройдут сразу в 15 штатах и на одной заморской территории. У республиканцев решится судьба голосов сразу 874 избирателей. В штабе Трампа предсказывают, что получат как минимум 773 из них.

Президентские выборы в США

Президентские выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в фаворитах экс-посол США в ООН Никки Хейли.

В конце февраля Трамп и Байден выиграли свои праймериз в штате Мичиган.

Кроме того, Трамп победил в праймериз от республиканцев в Южной Каролине, родном штате его соперницы Никки Хейли.

В субботу, 2 марта, Трамп победил еще на трех праймериз Республиканской партии, опередив соперницу Никки Хейли в Миссури и Айдахо и получив голоса всех оставшихся делегатов Мичигана.

Тем временем Трамп опережает Байдена по результатам социологического исследования, проведенного The New York Times и Сиенским колледжем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Выборы в США Праймериз в США
NEWS
ВСУ отражают серию атак под Авдеевкой: карты ISW
ВСУ отражают серию атак под Авдеевкой: карты ISW
DAILY
Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта