Трамп выиграл праймериз еще в одном штате

Дональд Трамп выиграл праймериз в Мичигане от Республиканской партии с большим отрывом, укрепив лидерство в номинации от партии на президентских выборах. Никки Хейли, его последняя оставшаяся соперница, заняла второе место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Edison Research, при подсчете 58% х голосов республиканцев Трамп получил поддержку 67% против 27% у Хейли.

Ожидается, что Мичиган сыграет решающую роль на президентских выборах в США 5 ноября, которые, вероятно, станут сражением между Джо Байденом и Трампом. Это поле битвы, которое может склониться в сторону любой из сторон. Байден опередил Трампа в Мичигане всего на 2,8 процентных пункта на выборах 2020 года.

"Мы должны победить 5 ноября, и мы собираемся выиграть по-крупному, и это будет не похоже ни на что, что кто-либо когда-либо видел. Это будет фантастика. Мы выиграем Мичиган, мы выиграем все", - сказал Трамп своим сторонникам в Мичигане.

Несмотря на то, что Хейли проиграла Трампу во всех праймериз, она хорошо показала себя среди умеренных избирателей. Незадолго до того, как Трамп был объявлен победителем в Мичигане, Хейли пообещала продолжать борьбу.

Результат Байдена

Президент США Джо Байден также легко выиграл президентские праймериз Демократической партии в Мичигане 27 февраля, получив поддержку 80% избирателей. Но протестное голосование демократов, недовольных его поддержкой войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа, превзошло ожидания организаторов.

Многие в арабско-американском сообществе Мичигана, поддержавшие Байдена в 2020 году, как и некоторые прогрессивные демократы, недовольны поддержкой Байденом наступления Израиля в секторе Газа, управляемом ХАМАСом,

В своем заявлении после праймериз Байден сказал: "Я хочу поблагодарить каждого жителя Мичигана, чей голос был услышан сегодня. Реализация права голоса и участие в нашей демократии - вот что делает Америку великой. Дональд Трамп угрожает затянуть нас еще дальше в прошлое, желая мести".

Выборы в США

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в гонке участвует экс-посол США в ООН Никки Хейли.

Подробнее о главных темах выборов в США - в материале РБК-Украина.