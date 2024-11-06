Кто побеждает в "шатких" штатах: предварительные результаты выборов в США

Как свидетельствует предварительный подсчет голосов, кандидат от республиканцев лидирует в шести из семи так называемых "шатких" штатов. Вице-президент Камала Харрис может рассчитывать на победу в Неваде, но там еще не начали считать голоса.

Предварительные результаты по штатам

Аризона

Трампа поддерживают 49,6%, за Харрис проголосовали 49,6%. Посчитано уже 50% голосов.

Джорджия

Трампа поддерживают 51,3%, за Харрис проголосовали 48%. Посчитано уже 88% голосов.

Мичиган

Трампа поддерживают 49,6%, за Харрис проголосовали 48,6%. Посчитано уже 24% голосов.

Висконсин

Трампа поддерживают 49,8%, за Харрис проголосовали 48,7%. Посчитано уже 56% голосов.

Пенсильвания

Трампа поддерживают 50,9%, за Харрис проголосовали 48,2%, посчитано уже 60% голосов.

Северная Каролина

Трампа поддерживают 50,7%, за Харрис проголосовали 48,2%, посчитано уже 84% голосов.

Невада

Избирательные участки уже закрылись в Неваде, но подсчет голосов еще не стартовал.

Что такое "шаткие" штаты

В большинстве американских штатов результат президентских выборов ожидаем, поскольку в определенных из них всегда большинство поддерживает кандидатов от демократов, в других - республиканцев. Но есть такие, где электоральные симпатии меняются из года в год. Их и называют "шаткими".

Как правило, именно от результата голосования в этих штатах зависит то, кто победит на выборах. В этом году "шаткими" стали Висконсин, Пенсильвания, Мичиган, Джорджия, Невада, Северная Каролина и Аризона.

Наиболее важным для кандидатов является Пенсильвания с 19 голосами выборщиков. Для победы на выборах кандидатам нужно 270 голосов. Далее следуют Мичиган и Джорджия - по 16, Северная Каролина - 15, Аризона - 11, Висконсин - 10 и Невада - 6.