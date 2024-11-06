Кто побеждает в "шатких" штатах: предварительные результаты выборов в США
Дональд Трамп побеждает в большинстве так называемых "шатких" штатов на выборах президента США. Таковы предварительные результаты подсчета голосов.
РБК-Украина публикует предварительные результаты голосования в семи "шатких штатах".
Как свидетельствует предварительный подсчет голосов, кандидат от республиканцев лидирует в шести из семи так называемых "шатких" штатов. Вице-президент Камала Харрис может рассчитывать на победу в Неваде, но там еще не начали считать голоса.
Предварительные результаты по штатам
Аризона
Трампа поддерживают 49,6%, за Харрис проголосовали 49,6%. Посчитано уже 50% голосов.
Джорджия
Трампа поддерживают 51,3%, за Харрис проголосовали 48%. Посчитано уже 88% голосов.
Мичиган
Трампа поддерживают 49,6%, за Харрис проголосовали 48,6%. Посчитано уже 24% голосов.
Висконсин
Трампа поддерживают 49,8%, за Харрис проголосовали 48,7%. Посчитано уже 56% голосов.
Пенсильвания
Трампа поддерживают 50,9%, за Харрис проголосовали 48,2%, посчитано уже 60% голосов.
Северная Каролина
Трампа поддерживают 50,7%, за Харрис проголосовали 48,2%, посчитано уже 84% голосов.
Невада
Избирательные участки уже закрылись в Неваде, но подсчет голосов еще не стартовал.
Что такое "шаткие" штаты
В большинстве американских штатов результат президентских выборов ожидаем, поскольку в определенных из них всегда большинство поддерживает кандидатов от демократов, в других - республиканцев. Но есть такие, где электоральные симпатии меняются из года в год. Их и называют "шаткими".
Как правило, именно от результата голосования в этих штатах зависит то, кто победит на выборах. В этом году "шаткими" стали Висконсин, Пенсильвания, Мичиган, Джорджия, Невада, Северная Каролина и Аризона.
Наиболее важным для кандидатов является Пенсильвания с 19 голосами выборщиков. Для победы на выборах кандидатам нужно 270 голосов. Далее следуют Мичиган и Джорджия - по 16, Северная Каролина - 15, Аризона - 11, Висконсин - 10 и Невада - 6.
Напомним, по результатам экзит-поллов Edison Research, в большинстве "шатких" штатов победу одерживала Харрис. А результаты национального опроса отдавали 48% поддержки Харрис, и 44% - Трампа.
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