Трамп выиграл кокусы республиканцев в трех штатах

В субботу, 2 марта, бывший президент Дональд Трамп победил еще на трех первичных выборах (праймериз) Республиканской партии, опередив соперницу Никки Хейли в Миссури и Айдахо и получив голоса всех оставшихся делегатов Мичигана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Все три гонки Трамп пока выиграл с большим отрывом. К середине марта он может получить достаточно делегатов, чтобы избраться единым кандидатом на выборах от Республиканской партии.

Штат Мичиган

Республиканцы Мичигана на своем съезде в Гранд-Репидс распределили 39 из 55 делегатов от штата на президентские выборы.

Трамп легко победил на праймериз с перевесом в более 40% голосов, получив 68% голосов против 27% у Хейли и получив 1575 голосов от 39 делегатов на участках. Его соперница Никки Хейли взяла 37 делегатов из 263 республиканцев, присутствующих в округе Бун.

В то же время, значительная часть низовых партийных сил пропустила съезд из-за затяжных последствий многомесячного спора за лидерство в партии.

Республиканцы Мичигана были вынуждены разделить своих делегатов на две части после того, как демократы, контролирующие правительство штата, перенесли Мичиган до досрочных праймериз, нарушив правила национальной Республиканской партии.

Штат Миссури

Избиратели выстроились возле церкви в Колумбии, где расположен Университет Миссури, еще до того, как двери открылись для проведения собрания. Войдя внутрь, они услышали призывы от сторонников кандидатов.

Сторонники быстро переходили в ту или иную сторону комнаты, в зависимости от того, кто им больше нравился - Трамп или Хейли. После того, как они выбрали сторону, между участниками собрания было мало дискуссий.

Этот год стал первым испытанием новой системы, которой почти полностью управляют волонтеры со стороны республиканцев.

Собрание было организовано после того, как губернатор Республиканской партии Майк Парсон подписал закон 2022 года, который, среди прочего, отменил запланированные на 12 марта президентские праймериз.

Законодатели не смогли возобновить праймериз, несмотря на призывы к этому как лидеров Республиканской, так и Демократической партий штатов. Демократы проведут партийные праймериз 23 марта.

Трамп дважды побеждал по старой системе президентских праймериз в Миссури.

Штат Айдахо

В прошлом году законодатели штата Айдахо приняли закон о сокращении расходов, который имел целью перенести все праймериз штата на одну дату в мае. Но этот закон непреднамеренно полностью отменил президентские праймериз.

Возглавляемый республиканцами законодательный орган, рассматривал возможность проведения специальной сессии для возобновления президентских праймериз, но не смог вовремя согласовать предложение, что оставило обеим партиям единственный вариант проведения президентских кокусов.

"Я думаю, что возникло много путаницы, поскольку большинство людей не осознают, что наш законодательный орган фактически проголосовал за несовершенный законопроект. Поэтому кокусы - это лишь лучший сценарий, чтобы получить возможность проголосовать за кандидата в президенты и выдвинуть его от Республиканской партии", - сказал Джесси Брайант, который работал волонтером на месте проведения кокусов возле центра Бойсе.

Одним из этих избирателей был Джон Грейвс, инженер пожарной охраны из Бойсе. Он сказал, что кокусы прошли быстро и легко, мало чем отличаясь от традиционных республиканских праймериз в Айдахо. Он ожидал, что победа достанется Трампу.

"Это очень консервативный штат, поэтому я думаю, что Трамп, вероятно, довольно легко справится с ним. И мне это нравится", - сказал Грейвс.

Собрание демократов состоится не раньше 23 мая.

Последние кокусы Республиканской партии в Айдахо прошли в 2012 году, когда около 40 тысяч из почти 200 тысяч зарегистрированных республиканских избирателей штата пришли, чтобы выбрать своего кандидата.

В этом году все республиканские избиратели, желающие принять участие в кокусах, должны будут прийти лично. Они будут голосовать после того, как выслушают короткие речи кандидатов или их представителей.

Если один из кандидатов получит более 50% голосов по всему штату, он получит всех делегатов от Айдахо. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то каждый кандидат, набравший не менее 15% от общего числа голосов, получит пропорциональное количество делегатов.

Республиканская партия Айдахо объявит результаты после подсчета всех голосов по всему штату.

На праймериз в Айдахо в 2016 году Трамп занял второе место, уступив сенатору Теду Крузу из Техаса.

"Супервторник" и шансы Никки Хейли

Как сообщает Bloomberg, вскоре гонка перенесется на "супервторник" 5 марта, когда в 15 штатах состоятся номинационные конкурсы Республиканской партии. Хейли пообещала оставаться в гонке до этого времени. Она продолжала агитацию и сбор средств в течение последней недели после сокрушительного поражения от Трампа в минувшую субботу в Южной Каролине, штате, где она дважды была губернатором.

Экс-посол США в ООН утверждает, что она должна оставаться в гонке, несмотря на маловероятные шансы, чтобы дать избирателям выбор кроме Трампа. Она убеждала избирателей, что юридические проблемы экс-президента будут отвлекать его от кампании, что сделает его менее желанным кандидатом, который бросит вызов действующему президенту Джо Байдену.

Несмотря на поражение, Хейли превзошла ожидания опросов в нескольких штатах, где прошло досрочное голосование. Она получила более 43% голосов в Нью-Гемпшире и почти 40% в своем родном штате Южная Каролина, - в обоих штатах, где она провела значительное время в предвыборной кампании.

"На наших республиканских праймериз есть огромное количество избирателей, которые говорят, что хотят альтернативы", - сказала Хейли на прошлой неделе.

Имея за плечами победы в Айове, Нью-Гемпшире, Неваде, Виргинских островах США, Южной Каролине, а теперь еще и в Мичигане, Миссури и Айдахо, Трамп стал бесспорным лидером гонки, а Хейли держится благодаря поддержке со стороны спонсоров, заинтересованных в альтернативе экс-президенту.

Кокусы - собрание сторонников и членов партии. В отличие от праймериз, которые проводят власти штатов перед президентскими выборами в США, кокусы устраивает партийный аппарат. От их результатов зависит голосование за кандидата в президенты на съезде.

Президентские выборы в США

Президентские выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в фаворитах экс-посол США в ООН Никки Хейли.

В конце февраля Трамп и Байден выиграли свои праймериз в штате Мичиган.

Кроме того, Трамп победил в праймериз от республиканцев в Южной Каролине, родном штате его соперницы Никки Хейли.

Тем временем Трамп опережает Байдена по результатам социологического исследования, проведенного The New York Times и Сиенским колледжем.

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