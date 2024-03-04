Вибори президента США: Трамп програв на праймеріз в окрузі Колумбія

Дональд Трамп вперше у виборчій кампанії 2024 року програв у праймеріз Республіканської партії Ніккі Хейлі, сталось це в окрузі Колумбія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

За Хейлі у столичному окрузі проголосували майже 63% республіканців, за Трампа – 33%. В результаті голосування Хейлі отримає голоси всіх 19 виборців від округу Колумбія, і у неї стане 43 виборці. Трамп має їх 247, а всього в ході праймеріз республіканці обирають 2429 делегатів на з'їзд партії, який у липні офіційно оголосить кандидата в президенти.

До праймеріз в окрузі Колумбія Трамп мав 244 голоси делегатів, а екс-постпреда США при ООН і екс-губернатора Південної Кароліни Ніккі Хейлі — 24. Останньою тепер дістануться всі 19 голосів делегатів округу Колумбія.

Завтра, 5 березня, у "супервівторок", праймеріз та кокуси обох провідних партій пройдуть відразу у 15 штатах та на одній заморській території. У республіканців вирішиться доля голосів одразу 874 виборців. У штабі Трампа передбачають, що отримають щонайменше 773 з них.

Президентські вибори у США

Президентські вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, окрім Дональда Трампа, у фаворитах екс-посол США в ООН Ніккі Хейлі.

Наприкінці лютого Трамп та Байден виграли свої праймеріз у штаті Мічиган.

Крім того, Трамп переміг у праймеріз від республіканців у Південній Кароліні, рідному штаті його суперниці Ніккі Хейлі.

У суботу, 2 березня, Трамп переміг ще на трьох праймеріз Республіканської партії, випередивши суперницю Ніккі Хейлі в Міссурі та Айдахо і отримавши голоси всіх делегатів Мічигану, що залишилися.

Тим часом Трамп випереджає Байдена за результатами соціологічного дослідження, проведеного The New York Times та Сієнським коледжем.