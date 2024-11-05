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Украинское оружие может "достать" около трети ядерного арсенала России, - СМИ

Вторник 05 ноября 2024 19:25
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Украинское оружие может "достать" около трети ядерного арсенала России, - СМИ Иллюстративное фото: ядерное оружие РФ под угрозой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Дальнобойные дроны и ракеты, которые есть у Украины, могут атаковать большое количество ядерных складов России. В "ненадежном положении" около трети ядерного арсенала страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Affairs.

По данным издания, около 30 процентов из примерно 5 580 российских ядерных боеголовок хранятся в тех местах, до которых достает украинское дальнобойное оружие.

Журналисты обратили внимание, что, поскольку украинские дроны уже достают до Москвы, то в радиусе их действия также находится по меньшей мере 14 российских ядерных хранилищ. Среди них:

  • по крайней мере два находятся на расстоянии менее 160 километров от границы с Украиной;
  • еще пять находятся на расстоянии менее 320 километров от границы с Украиной.

Foreign Affairs отмечает, что нежелание России должным образом обезопасить свои ядерные арсеналы в западной части страны "представляет собой страшную опасность".

Как предполагают журналисты, Россия может отказываться от перемещения своего ядерного арсенала подальше от границы по нескольким причинам. Одна из них - нежелание российского диктатора Владимира Путина показывать слабость, а вторая - неосознание российским руководством всей опасности такого хранения боеголовок.

Особенно уязвимы ядерные ракеты, когда их перевозят для обслуживания. Их направляют на железнодорожные пункты.

Атаки украинских дронов

Напомним, еще в мае источники РБК-Украина сообщили о том, что украинский дрон установил новый рекорд. Он пролетел более 1 800 километров и ударил по загоризонтной радиолокационной станции "Воронеж-М", которая находится в Орске.

Также в мае украинский дрон ударил по НПЗ в Башкирии, который находится на расстоянии более 1 500 километров.

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