Кабмин изменил перечень объектов, к которым не будут применять графики отключений света

Кабинет министров внес изменения в порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности. К объектам сил безопасности и обороны и мобильным операторам не будут применяться графики отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 1 ноября 2024 г. №1260 .

Кроме того, в перечне приоритетного электроснабжения по-прежнему присутствуют:

Согласно постановлению к критически важным объектам не применяются графики почасового отключения до 1 июня 2025 года.

В перечень критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой, включены:

Графики отключений

Напомним, заместитель главы миссии МВФ в Украине Тревор Лессард заявил, что пиковый дефицит электроэнергии в Украине в течение зимы 2024-2025 годов составит 3-4 гигаватт.

Однако представитель МВФ напомнил, что власти Украины ранее заявляли, что если возникнет дефицит электроэнергии, они, вероятно, отдадут приоритет критически важным секторам экономики.

"Итак, хотя разрыв может существовать, его влияние на ВВП может быть не таким большим, поскольку они могли бы дозировать электроэнергию для наиболее важных секторов - здравоохранения, обороны и т.д.", – пояснил Лессард.

Украина прошла сентябрь и октябрь без графиков отключений света. "Укрэнерго" готовится к нескольким вариантам. Худший сценарий предполагает продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети, объектов генерации. В таком случае свет будут отключать до 8 часов в сутки.