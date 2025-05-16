Выборы в Польше: какова позиция основных кандидатов по Украине

В вопросах безопасности среди них царила почти одинаковая риторика в отношении Украины, отметил изданию профессор Варшавского университета, политический аналитик Бартоломей Бискуп.

Их позиция вытекает, в частности, из настроений в польском обществе. А среди населения есть четкое понимание, что Россия еще долго будет угрозой для Польши.

Вместе с тем, во время дебатов Тшасковский отличился неожиданным заявлением. "Со времени, когда я работал в ЕС, в Европарламенте, я четко заявлял, что Россия является угрозой, а Украина должна быть буферной зоной", - заявил политик.

По словам кандидата политических наук, эксперта-международника Станислава Желиховского, такая риторика может быть связана с будущим вступлением Украины в НАТО. Кандидат в президенты мог ее сделать, учитывая, что сейчас продолжаются переговоры о завершении российско-украинской войны, где одним из предложений США является приостановление пути Украины в альянс. Но в целом, Тшасковский является одним из лучших вариантов для Украины, отметил эксперт.

В то же время Навроцкий поддерживает мирное урегулирование войны, но считает, что вопрос территориальных уступок должно решать европейское сообщество вместе с Украиной.

Но еще в Институте национальной памяти политик декларировал борьбу с "бандеровской идеологией". Также он неоднократно заявлял, что Украина должна признать ответственность за "геноцид поляков" во время Волынской трагедии.

Поэтому его президентство может означать возвращение к практике, когда те или иные инициативы между Украиной и Польшей блокировались из-за разногласий относительно исторических событий, говорится в материале.

Выборы в Польше

Напомним, первый тур президентских выборов в Польше состоится 18 мая. От "Гражданской коалиции" кандидатом является популярный мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Несколько лет управляя польской столицей, он может продемонстрировать "истории успеха". Более того, он чуть не стал президентом еще на прошлых выборах, совсем немного уступив Анджею Дуде.

В противовес ему "Право и справедливость" (ПиС) поддержала неочевидную кандидатуру со стороны - главу польского Института национальной памяти (ИНП) Кароля Навроцкого.

Согласно опросу IBRiS для Polskie Radio 24, проведенному 10-11 мая, Тшасковский получает 31,5% поддержки избирателей. Навроцкий остается на втором месте с 23,6%.