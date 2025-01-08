В Польше определили дату президентских выборов
В Польше выборы президента страны пройдут 18 мая. Второй тур может пройти в начале июня, если это понадобится.
Об этом заявил маршал (спикер) Сейма Польши Шимон Холовня, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsatnews.
"После консультаций с председателем Национальной избирательной комиссии я решил, что голосование по избранию нового президента Республики Польша состоится 18 мая этого года, а это значит, что, если понадобится еще одно голосование, оно состоится 1 июня", - рассказал Холовня.
Также спикер Сейма представил предварительный избирательный календарь. Когда календарь будет утвержден комиссией, он вступит в официальную силу.
Ожидается, что кандидаты на президента смогут выдвигаться до 4 апреля.
Кандидатом станет мэр Варшавы
Напомним, ранее стало известно, что мэр Варшавы Рафал Тшасковский будет баллотироваться на президентских выборах от правящей партии "Гражданская коалиция".
Согласно соцопросам, Тшасковский пока является главным кандидатом на должность президента.
При этом действующий президент Анджей Дуда уже занимает эту должность второй срок, поэтому он не может баллотироваться снова.
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