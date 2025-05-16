Вибори в Польщі: яка позиція основних кандидатів щодо України

У безпекових питаннях серед них панувала майже однакова риторика стосовно України, зазначив виданню професор Варшавського університету, політичний аналітик Бартоломей Біскуп.

Їх позиція випливає, зокрема, із настроїв у польському суспільстві. А серед населення є чітке розуміння, що Росія ще довго буде загрозою для Польщі.

Разом з тим, під час дебатів Тшасковський відзначився несподіваною заявою. "З часу, коли я працював в ЄС, в Європарламенті, я чітко заявляв, що Росія є загрозою, а Україна повинна бути буферною зоною", - заявив політик.

За словами кандидата політичних наук, експерта-міжнародника Станіслава Желіховського, така риторика може бути пов'язана із майбутнім вступом України до НАТО. Кандидат у президенти міг її зробити, зважаючи, що зараз тривають переговори про завершення російсько-української війни, де однією з пропозицій США є призупинення шляху України до альянсу. Та в цілому, Тшасковський є одним з кращих варіантів для України, зазначив експерт.

Водночас Навроцький підтримує мирне врегулювання війни, але вважає, що питання територіальних поступок має вирішувати європейська спільнота разом з Україною.

Але ще в Інституті національної пам'яті політик декларував боротьбу з "бандерівською ідеологією". Також він неодноразово заявляв, що Україна має визнати відповідальність за "геноцид поляків" під час Волинської трагедії.

Тож його президентство може означати повернення до практики, коли ті чи інші ініціативи між Україною і Польщею блокувалися через розбіжності щодо історичних подій, йдеться в матеріалі.

Вибори в Польщі

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться 18 травня. Від "Громадянської коаліції" кандидатом є популярний мер Варшави Рафал Тшасковський. Декілька років керуючи польською столицею, він може продемонструвати "історії успіху". Ба більше, він мало не став президентом ще на минулих виборах, зовсім трохи поступившись Анджею Дуді.

На противагу йому "Право і справедливість" (ПіС) підтримала неочевидну кандидатуру зі сторони – голову польського Інституту національної пам'яті (ІНП) Кароля Навроцького.

Згідно з опитуванням IBRiS для Polskie Radio 24, проведеним 10-11 травня, Тшасковський отримує 31,5% підтримки виборців. Навроцький залишається на другому місці з 23,6%.