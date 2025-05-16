Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину

Уже в это воскресенье, 18 мая, состоятся президентские выборы в одном из важнейших для Украины европейских государств – Польше. Кто может прийти на смену действующему президенту Анджею Дуде, и какова позиция ключевых кандидатов по поддержке Украины – читайте в статье журналиста РБК-Украина Романа Кота.

Главное:

Какова роль президента в Польше и почему он важен и для Украины?

Кто может прийти на смену Анджею Дуде?

Почему ни один из кандидатов не победит в первом туре?

Что может измениться для Украины после выборов?

В дополнение к враждебным восточным и северным соседям Украина получает все больше проблем на западных границах. Откровенно пророссийские Венгрия и Словакия уже создают проблемы там, где только могут. Вскоре к этому списку может добавиться Румыния, где пророссийский радикал имеет шансы стать президентом. Также непростые выборы в парламент ожидаются в Молдове.

На этом фоне явно выделяется Польша, в которой уже в это воскресенье также состоятся президентские выборы. Хотя, на первый взгляд, там для Украины все складывается неплохо, есть и некоторые опасные нюансы.

Что стоит на кону польских выборов

Нынешние выборы президента Польши проходят в специфических обстоятельствах. Премьер-министр Дональд Туск и его "Гражданская коалиция" вместе с партнерами имеют большинство в парламенте, и соответственно, сформировали правительство. Однако они не имеют всей полноты власти, ведь действующий президент, Анджей Дуда, представляет оппозицию и может блокировать парламентские инициативы.

Не менее важно, что именно президент отвечает за внешнюю политику и политику безопасности Польши.

В то же время для оппозиционной партии "Право и справедливость", которая потеряла парламентское большинство в 2023 году, президентские выборы – это шанс взять хотя бы частичный реванш и получить возможность в дальнейшем блокировать работу правительства Туска.

С этими соображениями связан и выбор кандидатов на выборах. От "Гражданской коалиции" – популярный мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Несколько лет управляя польской столицей, он может продемонстрировать "истории успеха". Более того, он чуть не стал президентом еще на прошлых выборах, совсем немного уступив Анджею Дуде.

В противовес ему "Право и справедливость" (ПиС) поддержала неочевидную кандидатуру со стороны – главу польского Института национальной памяти (ИНП) Кароля Навроцкого. Такой выбор был обусловлен несколькими причинами.

Во-первых, чтобы сохранить единство партии, которая трещит по швам. Во-вторых, его деятельность в институте ассоциируется с продвижением патриотической исторической политики. Отметим, что ИНП в Польше является достаточно влиятельной институцией, а в польском обществе неизменно высокий интерес к истории. И в-третьих, Навроцкому меньше вредит антирейтинг ПиС, который возник во время долгого пребывания партии у власти.

Трансляция дебатов. На экране Кароль Навроцкий и Рафал Тшасковский (фото: Getty Images)

Согласно опросу IBRiS для Polskie Radio 24, проведенному 10-11 мая, Тшасковский получает 31,5% поддержки избирателей. Навроцкий остается на втором месте с 23,6%.

Эти претенденты являются безусловными фаворитами гонки, но стоит упомянуть и других кандидатов. Они хоть и не имеют шансов на победу, но добавили драйва кампании, а порой и прямо повлияли на позиции двух лидеров.

По опросам, третью позицию занимает праворадикальный Славомир Менцен из партии "Конфедерация" с 12,6%. За ним – лидер партии "Польша 2050" Шимон Головня с 8,6%, Магдалена Беят от "Левицы" с 6,3% и Адриан Зандберг от партии "Вместе" – 5,4%.

Неудачные кампании фаворитов

Тшасковский подходит к выборам с рейтингом меньше, чем он имел перед кампанией. Его популярность упала на целых 8%. Главным образом, из-за ряда имиджевых провалов.

К примеру, 11 апреля во время дебатов в городе Конское его оппонент Навроцкий достал радужный флаг, символизирующий ЛГБТ-сообщество, и поставил его возле Тшасковского. Последний не придумал ничего другого как отбросить флажок. Этот жест критики расценили как свидетельство непоследовательности. Ведь ранее Тшасковский публично поддерживал защиту прав ЛГБТ-сообщества и даже участвовал в "Маршах равенства".

И в целом его выступления на дебатах вряд ли можно назвать успешными. Тшасковскому трудно было держать инициативу и он больше реагировал на действия других кандидатов.

С другой стороны, часть критики сыпалась на политика из-за тех же либеральных взглядов и работы на посту мэра. Особенно активными здесь являются болельщики футбольного клуба "Легия Варшава", которые регулярно вешают баннеры против него. Одной из самых ярких оказалась надпись во время финала Кубка Польши: "18.05. Не допустим, чтобы лживый радужный Рафал руководил Польшей со Славеком-наркоманом" (соратником Тшасковского Славомиром Нитрасом - ред.).

"18.05. Не допустим, чтобы лживый радужный Рафал руководил Польшей со Славеком-наркоманом" (фото: facebook.com/KonradBerkowiczPL)

Кроме того, на рейтинги Тшасковского влияют успехи и неудачи действующей власти, с которой он ассоциируется. "Сейчас мы видим, что падает поддержка (коалиции - ред.), потому что население недовольно тем, как воплощаются реформы, как несколько были заморожены интересные инициативы, введенные еще "Правом и справедливостью". И очень специфическая политика проводится, в частности, и в контексте преследования некоторых членов ПиСа, уголовные дела открываются. А на самом деле народ не чувствует каких-то изменений", –отметил в комментарии РБК-Украина кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

Еще больше скандалов возникло вокруг Навроцкого – и серьезных и не очень. В начале предвыборной кампании всплыла забавная история с его попыткой самопиара. В 2018 году Навроцкий, под псевдонимом Тадеуш Батыр, написал книгу об истории польской мафии. Позже выяснилось, что он появился на телевидении с размытым лицом и измененным голосом, представляясь Батыром – чтобы расхвалить собственную работу изданную под настоящим именем.

На телеканале "TVP3 Гданьск" Батыр (Навроцкий) говорил: "Есть историк, который вдохновил меня на написание книги. Это первый исследователь, систематически изучавший организованную преступность в Польше. Это доктор Кароль Навроцкий". Этот инцидент вызвал шквал насмешек и подорвал репутацию Навроцкого как честного кандидата.

В январе 2025 года политика обвинили в незаконном использовании служебных квартир Музея Второй мировой войны в Гданьске, когда он был его директором. По данным польских медиа, квартиры использовались не только для деловых встреч, как утверждал Навроцкий, но и для его личных нужд.

Но больше всего вреда ему нанес другой "квартирный" скандал. В начале кампании Навроцкий утверждал, что имеет только одну квартиру, и даже упоминал об этом во время дебатов. Но впоследствии издание Onet установило, что он вместе с женой являются владельцами еще одной квартиры. Супруги получили ее от пенсионера-инвалида в обмен на обещание ухаживать за ним. Как выяснилось, мужчина проживал в доме престарелых, а его опекунша обвинила Навроцкого во лжи и неуплате счетов за коммунальные услуги.

Все это не очень повлияло на ядро избирателей Навроцкого – сторонников ПИС. Правоконсервативные медиа Польши эти скандалы подают как попытки власти очернить кандидата. Однако с привлечением тех избирателей, которые не определились или поддерживают других кандидатов, у Навроцкого возникают проблемы.

Во время кампании даже был момент, когда его едва не опередил третий кандидат – праворадикальный Менцен, известный открыто антиевропейскими и антиукраинскими взглядами.

Расклады второго тура

Уже сейчас очевидно, что ни один из кандидатов не наберет большинства голосов, чтобы победить в первом туре, поэтому весь расчет делается на тур второй.

Стратегия Тшасковского в этом контексте базируется на оппозиции к Навроцкому и ошибках предыдущего правительства. Вместе с тем, он несколько раз менял акценты в своей кампании.

"Тшасковский хотел бы быть сильнее и более правым, чем он был раньше. Первый этап стратегии Тшасковского был сосредоточен на вопросах безопасности. Но сегодня он возвращается к своим корням и иногда говорит о более левых вопросах, таких как гендер, ЛГБТ, экология", – сказал РБК-Украина профессор Варшавского университета, политический аналитик Бартоломей Бискуп.

По его словам, наиболее вероятно, что Тшасковский получит голоса от центристского кандидата Шимона Головни и, конечно, от представителей левого лагеря: Магдалены Беят и Адриана Зандберга. Но у него есть проблемы с привлечением избирателей в малых городах и селах. Соответственно, Тшасковский перешел к более конструктивной риторике.

"Эти кандидаты, Беят и Головня, имеют достаточно большую поддержку, а поддержка Тшасковского уменьшилась до уровня "Гражданской платформы", его политической партии. Поэтому сейчас он очень доброжелательно относится к ним", – сказал изданию Бискуп.

Зато Навроцкий надеется на избирателей Менцена, которые придерживаются правых и крайне правых взглядов. Кроме того, он подчеркивает свои контакты с иностранными политиками. В начале мая Навроцкому удалось побывать в гостях у Дональда Трампа, а на днях его самого посетил ультраправый политик из Румынии Джордже Симион, который также борется за пост президента в своей стране.

Хотя по опросам, во втором туре больше шансов на победу имеет Тшасковский, ситуация может измениться – впереди еще две недели активной агитации между турами.

"Главный вопрос сегодня заключается в том, насколько большой будет явка, и сколько избирателей из первого тура будут голосовать во втором. Особенно это касается сторонников Менцена и "Конфедерации", потому что они имеют самых молодых избирателей. А они очень нестабильны, и большинство из них не хотят идти на второй тур", – сказал Бискуп.

Украинский контекст

Текущая президентская гонка в Польше была богатой на яркие моменты и скандалы. Один из них произошел 30 апреля, когда журналист (а также кандидат в президенты) Кшиштоф Становский брал интервью у пророссийского соперника, кандидата Мацея Мацяка, который накануне сказал, что "восхищается Путиным".

Первым вопросом Становского было: правильно ли он расслышал, что Мацяк действительно восхищается российским диктатором? На это сторонник Путина ответил утвердительно. После ответа журналист сказал, что эфир завершен, и вышел из студии. Разговор длился всего 57 секунд. Вскоре после этого Мацяк покинул студию, которую сразу начали демонстративно убирать после него, не выключая трансляции. Эта история показывает, каким является доминирующее отношение к пророссийским силам в Польше.

Мацей Мацяк сам в студии после сорванного интервью (фото: Getty Images)

В вопросах безопасности среди основных кандидатов царила почти одинаковая риторика в отношении Украины, отметил изданию Бискуп. Их позиция вытекает, в частности, из настроений в польском обществе. А среди населения есть четкое понимание, что Россия еще долго будет угрозой для Польши. Вместе с тем, во время дебатов Тшасковский отличился неожиданным заявлением.

"Со времени, когда я работал в ЕС, в Европарламенте, я четко заявлял, что Россия является угрозой, а Украина должна быть буферной зоной", – заявил политик.

По словам Желиховского, такая риторика может быть связана с будущим вступлением Украины в НАТО. Кандидат в президенты мог ее сделать, учитывая, что сейчас продолжаются переговоры о завершении российско-украинской войны, где одним из предложений США является приостановление пути Украины в альянс. Но в целом, Тшасковский является одним из лучших вариантов для Украины, отметил эксперт.

В то же время Навроцкий поддерживает мирное урегулирование войны, но считает, что вопрос территориальных уступок должно решать европейское сообщество вместе с Украиной.

Но еще в Институте национальной памяти политик декларировал борьбу с "бандеровской идеологией". Также он неоднократно заявлял, что Украина должна признать ответственность за "геноцид поляков" во время Волынской трагедии. Поэтому его президентство может означать возвращение к практике, когда те или иные инициативы между Украиной и Польшей блокировались из-за разногласий относительно исторических событий.

Относительно украинцев, которые находятся в Польше, кандидаты также ориентируются на опросы. И здесь динамика неутешительная, хотя тема украинских беженцев и всплывает преимущественно в контексте негативного отношения к мигрантам в целом. И Тшасковский, и Навроцкий – за сокращение социальных выплат. Вместе с тем, все больше украинцев получают польское гражданство и сами становятся избирателями. И их голос точно будет учтен во время следующих кампаний.

В целом же, эти выборы показали, что Польша, как и раньше, разделена, прежде всего на уровне ценностей. Поэтому перед новым президентом предстанут не только вызовы безопасности в отношении России, Украины и Европы. Ему также потребуется как-то объединять польское общество. Если это не удастся, то страну непременно будут ждать новые политические кризисы.

При написании материала использовались данные опроса IBRiS, заявления польских политиков,Onet, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza комментарии Станислава Желиховского и Бартоломея Бискупа.