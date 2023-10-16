В Польше зафиксирована, вероятно, рекордная явка на выборы, - экзитпол
По данным экзитпола, в Польше установлен рекорд явки на парламентских выборах. Проголосовало более 70% избирателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsatnews.
Согласно проведенному для польской телекомпании экзитполу, явка на парламентских выборах составила 72,9%.
"Все указывает на то, что это будет самая большая явка в истории Третьей Польской Республики", - заявил председатель Национальной избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк.
Об этом сообщили в Национальной избирательной комиссии. На прошлых парламентских выборах 2019 года явка была 61,74%.
Рекорд зафиксирован в 1995 году во втором туре президентских выборов. Тогда явка составила 68,23%. До этого самая высокая явка была в 1989 году - на выборах проголосовало 62,7% избирателей.
В сегодняшних выборах проголосовать могли 29 091 533 избирателя. Выборы прошли в 31 000 497 избирательных участков.
Предварительные итоги выборов
По данным экзитпола, партия "ПиС" выиграла выборы, набрав 36,8% голосов. На втором месте расположилась "Гражданская коалиция" с 31,6% голосов избирателей. За "Третью дорогу" отдали голоса 13% избирателей. "Левые" набрали 8,6%. Замыкает рейтинг партия "Конфедерация" - 6,2%. Все эти партии получили места в парламенте.
В соответствии с этими результатами, "ПиС" получит 200 мест в парламенте Польши, "Гражданская коалиции" выделено 163 места, "Третья дорога" по голосам получила 55 мест, "Левые" получат 30 мест, а "Конфедерация" - 12 мест.
Также появились итоги голосования среди местных фермеров. В скобках указан процент голосов за 2019 год:
Sondażowe wyniki wyborów wśród rolników (w nawiasie wyniki z 2019 roku)— Janusz Wojciechowski (@jwojc) October 15, 2023
1. PiS – 67,4 (67,4)
2. TD – 10,4 (17,1 jako PSL)
3. KO – 9,7 (7,8)
Ponad 2/3 rolników poparło Prawo i Sprawiedliwość, które w pełni zachowało poparcie rolników uzyskane w 2019 roku.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил готовность сформировать новое правительство по итогам выборам. Чиновник надеется, что оно будет стабильным.
Парламентские выборы в Польше прошли в воскресенье, 15 октября. По их результатам определятся 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).
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