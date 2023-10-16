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Туск заявил о победе на выборах и готовности возглавить новое правительство Польши

Понедельник 16 октября 2023 02:34
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Туск заявил о победе на выборах и готовности возглавить новое правительство Польши Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Лидер польской оппозиции и глава блока "Гражданская коалиция" Дональд Туск заявил о победе на выборах и готовности сформировать новое демократическое правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Я был политиком много лет. Я спортсмен. Никогда в жизни я не был так рад тому, что занял, казалось бы, второе место. Польша победила. Демократия победила. Мы отстранили их (партию "Право и справедливость" - ред.) от власти", - заявил.

Он также подчеркнул, что результат у его блока, возможно, еще лучше, но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что наступил конец правления "Закона и Справедливости".

Парламентские выборы в Польше

По данным экзитпола, голоса на выборах в Польше распределятся следующим образом:

  • "Право и справедливость" - 36,8 процента.
  • "Гражданская коалиция" - 31,6 процента.
  • "Третий путь" - 13 процентов.
  • Левые - 8,6 процента.
  • "Конфедерация" - 6,2.

Более подробно о выборах в Польше и какие могут быть сценарии формирования нового правительства – в материале РБК-Украина.

Добавим, одновременно с выборами в Польше проходил референдум с четырьмя вопросами: продажа государственного имущества иностранцам, повышение пенсионного возраста, стена на границе Польши и Беларуси, допуск нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки.

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