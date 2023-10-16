Туск заявил о победе на выборах и готовности возглавить новое правительство Польши
Лидер польской оппозиции и глава блока "Гражданская коалиция" Дональд Туск заявил о победе на выборах и готовности сформировать новое демократическое правительство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
"Я был политиком много лет. Я спортсмен. Никогда в жизни я не был так рад тому, что занял, казалось бы, второе место. Польша победила. Демократия победила. Мы отстранили их (партию "Право и справедливость" - ред.) от власти", - заявил.
Он также подчеркнул, что результат у его блока, возможно, еще лучше, но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что наступил конец правления "Закона и Справедливости".
Парламентские выборы в Польше
По данным экзитпола, голоса на выборах в Польше распределятся следующим образом:
- "Право и справедливость" - 36,8 процента.
- "Гражданская коалиция" - 31,6 процента.
- "Третий путь" - 13 процентов.
- Левые - 8,6 процента.
- "Конфедерация" - 6,2.
Более подробно о выборах в Польше и какие могут быть сценарии формирования нового правительства – в материале РБК-Украина.
Добавим, одновременно с выборами в Польше проходил референдум с четырьмя вопросами: продажа государственного имущества иностранцам, повышение пенсионного возраста, стена на границе Польши и Беларуси, допуск нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки.
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