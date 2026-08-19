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Выборы во время войны: BBC узнало, как в ОП отреагировали на предложение Федорова

19:14 19.08.2026 Ср
2 мин
Возможно ли голосование во время обстрелов и что о такой идее думают в команде Зеленского?
aimg Мария Науменко
Выборы во время войны: BBC узнало, как в ОП отреагировали на предложение Федорова Фото: бывший министр обороны Михаил Федоров (Getty Images)
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Предложение провести выборы во время войны вызвало новую политическую дискуссию, а в ОП назвали такие планы нереалистичными на фоне атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В Офисе президента не поддержали идею проведения выборов в условиях войны, предложенную бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

Источник в ОП сообщил BBC, что говорить об организации голосования на фоне российских ракетных и дроновых атак нереалистично.

"Планировать выборы на фоне ракетных обстрелов и атак дронов - это очень странно. Это свидетельствует о полном отсутствии реализма", - сказал собеседник издания.

Таким образом, в президентской команде фактически подвергли сомнению возможность практической реализации такого предложения сейчас.

В Украине с момента начала полномасштабного вторжения действует военное положение. Из-за этого проведение выборов было приостановлено.

Напомним, Федоров опубликовал видео, в котором заявил о необходимости проведения выборов даже в условиях длительной войны.

По его словам, демократия не должна зависеть от того, позволяет ли Россия Украине проводить голосование.

Тема проведения выборов в Украине во время войны снова актуализировалась после заявления президента США Дональда Трампа. В прошлом году он подчеркивал, что демократия "не может быть без выборов", и заявлял, что украинцы должны получить возможность избирать власть.

Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что готов к проведению выборов, но для этого необходимо обеспечить безопасность избирательного процесса и внести изменения в законодательство.

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