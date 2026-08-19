Выборы во время войны: BBC узнало, как в ОП отреагировали на предложение Федорова

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Предложение провести выборы во время войны вызвало новую политическую дискуссию, а в ОП назвали такие планы нереалистичными на фоне атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В Офисе президента не поддержали идею проведения выборов в условиях войны, предложенную бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Источник в ОП сообщил BBC, что говорить об организации голосования на фоне российских ракетных и дроновых атак нереалистично. "Планировать выборы на фоне ракетных обстрелов и атак дронов - это очень странно. Это свидетельствует о полном отсутствии реализма", - сказал собеседник издания. Таким образом, в президентской команде фактически подвергли сомнению возможность практической реализации такого предложения сейчас. В Украине с момента начала полномасштабного вторжения действует военное положение. Из-за этого проведение выборов было приостановлено.