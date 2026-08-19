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Вибори під час війни: BBC дізналося, як в ОП відреагували на пропозицію Федорова

19:14 19.08.2026 Ср
2 хв
Чи можливе голосування під час обстрілів і що про таку ідею думають у команді Зеленського?
aimg Марія Науменко
Вибори під час війни: BBC дізналося, як в ОП відреагували на пропозицію Федорова Фото: колишній міністр оборони Михайло Федоров (Getty Images)
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Пропозиція провести вибори під час війни викликала нову політичну дискусію, а в ОП назвали такі плани нереалістичними на тлі атак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

В Офісі президента наразі не підтримали ідею проведення виборів в умовах війни, запропоновану колишнім міністром оборони України Михайлом Федоровим.

Джерело в ОП повідомило BBC, що говорити про організацію голосування на тлі російських ракетних та дронових атак нереалістично.

"Планувати вибори на тлі ракетних обстрілів і атак дронів - це надзвичайно дивно. Це свідчить про повну відсутність реалізму", - сказав співрозмовник видання.

Таким чином, у президентській команді фактично поставили під сумнів можливість практичної реалізації такої пропозиції зараз.

В Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення діє воєнний стан. Через це проведення виборів було призупинене.

Нагадуємо, Федоров опублікував відео, в якому заявив про необхідність проведення виборів навіть в умовах тривалої війни.

За його словами, демократія не повинна залежати від того, чи дозволяє Росія Україні проводити голосування.

Тема проведення виборів в Україні під час війни знову актуалізувалася після заяви президента США Дональда Трампа. Минулого року він наголошував, що демократія "не може бути без виборів", і заявляв, що українці мають отримати можливість обирати владу.

Президент Володимир Зеленський у відповідь заявив, що готовий до проведення виборів, але для цього необхідно забезпечити безпеку виборчого процесу та внести зміни до законодавства.

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