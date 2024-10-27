Выборы в Грузии: известны данные подсчета голосов с 97% избирательных участков

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" лидирует на парламентских выборах в Грузии, которые многие считают решающим фактором для давнего стремления страны к членству в ЕС.

По данным избирательной комиссии, после подсчета голосов с 97% избирательных участков "Грузинская мечта" набрала 54,24% голосов. Оппозиционные "Коалиция за перемены" - 10,80%, "Единство-Национальное движение" - 10,07%. Остальные голоса поделили между собой более мелкие оппозиционные партии.