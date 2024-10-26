Выборы в парламент Грузии. Экзитполы дают противоположные результаты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экзитполы телеканалов Imedi и Formula .

По данным экзитпола, проведенного Edison Research, правящая партия "Грузинская мечта" получает поддержку чуть более 40% избирателей, тогда как оппозиционные партии в сумме - более 50% голосов.

А вот экзитпол провластного телеканала Imedi говорит о том, что "Грузинская мечта" получила более 56% голосов избирателей.

К тому же, на телеканале TV Imedi показывают выступления лидера партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили и премьер-министра Грузии Иракли Кобахидзе, где они всех поздравляют со своей победой.