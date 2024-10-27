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Вибори в Грузії: відомі дані підрахунку голосів із 97% виборчих дільниць

Неділя 27 жовтня 2024 05:48
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Вибори в Грузії: відомі дані підрахунку голосів із 97% виборчих дільниць Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" лідирує на парламентських виборах у Грузії, які багато хто вважає вирішальним чинником для давнього прагнення країни до членства в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт грузинської виборчої комісії.

За даними виборчої комісії, після підрахунку голосів з 97% виборчих дільниць "Грузинська мрія" набрала 54,24% голосів.

Опозиційні "Коаліція за зміни" – 10,80%, "Єдність-Національний рух" – 10,07%. Інші голоси поділили між собою дрібніші опозиційні партії.

Нагадаємо, 26 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори.

Екзитполи після закриття виборчих дільниць дали протилежні результати.

Явка, за попередніми даними, склала близько 60%.

Опозиційні партії заявили про невизнання результатів виборів. Дехто говорить про підготовку вуличних акцій протесту.

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