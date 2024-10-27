Вибори в Грузії: відомі дані підрахунку голосів із 97% виборчих дільниць

Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" лідирує на парламентських виборах у Грузії, які багато хто вважає вирішальним чинником для давнього прагнення країни до членства в ЄС.

За даними виборчої комісії, після підрахунку голосів з 97% виборчих дільниць "Грузинська мрія" набрала 54,24% голосів. Опозиційні "Коаліція за зміни" – 10,80%, "Єдність-Національний рух" – 10,07%. Інші голоси поділили між собою дрібніші опозиційні партії.