Выборы в Европарламент: у Орбана появился серьезный политический конкурент, - Bloomberg

Согласно частичным результатам после подсчета почти половины голосов, партия Орбана "Фидес" была на пути к получению 44% голосов. Второе место заняла партия TISZA политического новичка Петера Мадяра с 31%.

Глава венгерского правительства пытался ограничить последствия худшего политического скандала его партии, приведшего к отставке президента страны и главного кандидата от "Фидес" в Европейскую ассамблею в начале этого года, а также недовольство ситуацией в экономике.

Но самым большим победителем выборов стал Мадяр, - юрист, бывший дипломат и руководитель государственной компании, - который сейчас представляет наибольшую угрозу для 14-летнего правления Орбана. Результат голосования позволяет ему претендовать на "мантию" Орбана на парламентских выборах 2026 года.

Мадьяр зарегистрировал свою партию TISZA для участия в выборах в последнюю минуту. Во время бурной кампании по всей Венгрии он организовал наиболее масштабные антиправительственные протесты после возвращения Орбана к власти в 2010 году. Он затмил слабую и фрагментированную оппозицию, сосредоточив внимание на коррупции и используя скандалы правящей партии.

Орбан мобилизовал своих избирателей, представив выборы в Европарламент, как выбор между войной и миром в тени российского вторжения в Украину. Лидер националистов изображал себя как того, кто предотвращает сползание Венгрии к конфликту своими противоречивыми попытками остановить или замедлить западную помощь Киеву.