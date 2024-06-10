Вибори до Європарламенту: в Орбана з'явився серйозний політичний конкурент, - Bloomberg

Згідно з частковими результатами після підрахунку майже половини голосів, партія Орбана "Фідес" була на шляху до отримання 44% голосів. Друге місце посіла партія TISZA політичного новачка Петера Мадяра з 31%.

Глава угорського уряду намагався обмежити наслідки найгіршого політичного скандалу його партії, що призвів до відставки президента країни і головного кандидата від "Фідес" до Європейської асамблеї на початку цього року, а також незадоволення ситуацією в економіці.

Однак найбільшим переможцем виборів став Мадяр, - юрист, колишній дипломат і керівник державної компанії, - який зараз становить найбільшу загрозу для 14-річного правління Орбана. Результат голосування дозволяє йому претендувати на "мантію" Орбана на парламентських виборах 2026 року.

Мадяр зареєстрував свою партію TISZA для участі у виборах в останню хвилину. Під час бурхливої кампанії по всій Угорщині він організував найбільш масштабні антиурядові протести після повернення Орбана до влади у 2010 році. Він затьмарив слабку і фрагментовану опозицію, зосередивши увагу на корупції та використовуючи скандали правлячої партії.

Орбан мобілізував своїх виборців, представивши вибори до Європарламенту, як вибір між війною та миром у тіні російського вторгнення в Україну. Лідер націоналістів зображував себе як того, хто запобігає сповзанню Угорщини до конфлікту своїми суперечливими спробами зупинити або сповільнити західну допомогу Києву.