В Германии ультраправые могут обойти партию Шольца на выборах в Европарламент

В Германии завершилось голосование на выборах в Европарламент, и объявили результаты экзитполов. Предварительно, лидирует консервативный альянс ХДС/ХСС, а вот Социал-демократическая партия может уступить ультраправой "Альтернативе для Германии" (AfD).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По данным экзитполов, альянс ХДС/ХСС может получить от 29,5 до 30% голосов, что будет самым большим результатом среди всех партий. В целом, поддержка ХДС/ХСС почти осталась неизменной с прошлых выборов в 2019 году.

Ультраправа AfD добилась ощутимых успехов с 2019 года. На этих выборах ультраправые могут набрать 16-16,5% по сравнению с 11%, которые были пять лет назад.

Если этот прогноз оправдается, то AfD обойдет партию СДПГ канцлера Олафа Шольца, которая может получить около 14% голосов. Этот результат СДПГ будет еще хуже, чем на выборах в 2019 году, когда партия получила 15,8% голосов .

В партии "Зеленых", по данным экзитполов, может быть только 12-12,5% голосов по сравнению с 20,5% в 2019 году. Тогда они получили второй самый большой результат на выборах в Европарламент, а на этот раз уступят AfD и социал-демократам.

В общем, все три партии, входящие в коалиционное немецкое правительство, получат наименьшую поддержку на нынешних выборах в Европарламент. Свободных демократов, в частности, могут поддержать всего 5% избирателей.