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В Германии ультраправые могут обойти партию Шольца на выборах в Европарламент

Германия, Воскресенье 09 июня 2024 19:50
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В Германии ультраправые могут обойти партию Шольца на выборах в Европарламент Фото: AfD может обогнать партию Шольца на выборах в Европарламент (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Германии завершилось голосование на выборах в Европарламент, и объявили результаты экзитполов. Предварительно, лидирует консервативный альянс ХДС/ХСС, а вот Социал-демократическая партия может уступить ультраправой "Альтернативе для Германии" (AfD).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным экзитполов, альянс ХДС/ХСС может получить от 29,5 до 30% голосов, что будет самым большим результатом среди всех партий. В целом, поддержка ХДС/ХСС почти осталась неизменной с прошлых выборов в 2019 году.

Ультраправа AfD добилась ощутимых успехов с 2019 года. На этих выборах ультраправые могут набрать 16-16,5% по сравнению с 11%, которые были пять лет назад.

Если этот прогноз оправдается, то AfD обойдет партию СДПГ канцлера Олафа Шольца, которая может получить около 14% голосов. Этот результат СДПГ будет еще хуже, чем на выборах в 2019 году, когда партия получила 15,8% голосов.

В партии "Зеленых", по данным экзитполов, может быть только 12-12,5% голосов по сравнению с 20,5% в 2019 году. Тогда они получили второй самый большой результат на выборах в Европарламент, а на этот раз уступят AfD и социал-демократам.

В общем, все три партии, входящие в коалиционное немецкое правительство, получат наименьшую поддержку на нынешних выборах в Европарламент. Свободных демократов, в частности, могут поддержать всего 5% избирателей.

В Германии ультраправые могут обойти партию Шольца на выборах в Европарламент

Выборы в Европарламент

Напомним, с 6 по 9 июня по всему Евросоюзу продолжаются выборы в Европарламент. Национальные партии борются за поддержку своих граждан, чтобы попасть в новый состав Европарламента.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в ЕП национальные партии объединяются во фракции по политическим взглядам. Сегодня таких фракций семь. Более подробно - читайте по ссылке.

А о том, каким результатом могут завершиться выборы в Европарламент и почему они важны для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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