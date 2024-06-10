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В Италии на выборах в Европарламент побеждает партия Мэлони, - экзитполы

Понедельник 10 июня 2024 00:41
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В Италии на выборах в Европарламент побеждает партия Мэлони, - экзитполы Фото: премьер Италии Джорджа Мэлони (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Италии партия действующего главы правительства Джорджи Мэлони "Братья Италии" опережает на выборах в Европейский парламент другие политсилы страны с ожидаемым результатом в 26 до 30%. Такие данные указывает первый экзитпол Opinio Rai.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.

После закрытия в воскресенье, 9 июня, избирательных участков в Италии появились данные экзитпола по предварительным результатам голосования. Так, по информации Opinio Rai:

  • левоцентристская Демократическая партия (Pd) может получить поддержку 21%-25% избирателей,
  • "Движение пяти звезд" (5 Star Movement) - 10-14%,
  • партия Forza Italia может получить от 8,5 до 10%,
  • политсила Lega - от 8 до 10%,
  • партия Alleanza Verdi Sinistra - от 5 до 7%.

В Италии на выборах в Европарламент побеждает партия Мэлони, - экзитполы

Выборы в Европарламент

Напомним, с 6 по 9 июня проходили общеевропейские выборы в Европейский парламент, новый созыв которого должен начать работу 16 июля.

Ранее сообщалось, что по результатам экзитполов, в ФРГ ультраправая "Альтернатива для Германии" обходит партию канцлера Олафа Шольца. Однако несомненную победу одерживают консерваторы из ХДС/ХСС.

Также стало известно, что во Франции по результатам экзитполов на выборах побеждает партия "Национальное объединение" пророссийской Марин Ле Пен, а партия "Возрождение" президента Эммануэля Макрона получает 2-е место.

С предварительной оценкой того, как может выглядеть новый созыв Европарламента, можно ознакомиться по этой ссылке.

Более детально о выборах в Европарламент, и их важность для Украины, - читайте в материале РБК-Украина.

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