Выборы в Европарламент: главные итоги

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Продлившиеся с 6 по 9 июня выборы в Европарламент закончились. Подсчет голосов продолжается, но примерные результаты уже известны. Они непосредственно повлияют на то, как будут сформированы другие структуры Евросоюза и каким курсом пойдет объединенная Европа.

Для Украины эти выборы также важны, от них зависит, кто именно займет ключевые для нас посты в ЕС: главы Еврокомиссии и Европейского совета, главного дипломата и ответственного за оборону. И то, сохранит ли Евросоюз нынешний уровень единства в поддержке Украины.

Подъем правых и ультраправых партий

Правые силы, от умеренных до радикальных – безусловные победители этих выборов. Более десятка дополнительных мест получила правоцентристская Европейская народная партия, усилились национал-консервативные Европейские консераваторы и реформисты, еще больше – ультраправая группа "Идентичность и демократия".

Среди главных факторов их успеха – повышенный интерес избирателей к вопросам национальной идентичности, "культурным войнам" на тему гендера и ЛГБТ-сообщества, озабоченность миграцией и постковидным ростом инфляции.

Особенно ярко успех правых проявился на уровне ключевых стран-членов ЕС. Во Франции праворадикальное "Национальное объединение" с 31,5% голосов более чем в два раза обогнало своего ближайшего преследователя – "Возрождение" президента Эмманюэля Макрона. В Германии праворадикальная "Альтернатива для Германии", с ярко выраженными нацистскими нотками, хоть и пришла второй, но опередила правящих социал-демократов Олафа Шольца и остальные партии коалиции в Бундестаге. В Италии победу одержала правая партия "Братья Италии" Джорджи Мелони, подтвердив ее статус как восходящей звезды общеевропейской политики.

Независимо от того, какие коалиции будут сформированы в Европарламенте и как будут разделены должности, голос правых однозначно станет более слышен на общееропейском уровне. А среди них есть как симпатики Украины, вроде Мелони, так и откровенно антиукраинские силы.

Фото: "Альтернатива для Германии" обошла партию Шольца (Getty Images)

Роспуск французского парламента

Спустя час после оглашения предварительных итогов выборов во Франции президент Эмманюэль Макрон объявил досрочные выборы в Национальную ассамблею – нижнюю палату парламента Франции. Причина – громкий, хоть и ожидаемый провал его партии на выборах. "Я услышал ваше сообщение и не оставлю его без ответа", – обратился к избирателям французский лидер. Первый тур выборов состоится уже 30 июня.

Ультраправое "Национальное объединение" на волне уверенной победы на европейских выборах, конечно, рассчитывает на повторение успеха уже через три недели. Но победа им отнюдь не гарантирована.

Все дело в системе выборов, по которой избирается Национальная ассамблея – двухтуровая мажоритарка. Во Франции она всегда играет против ультраправых кандидатов. Традиционно французские изибратели во втором туре выборов объединяются вокруг любого умеренного кандидата – только бы не выиграл праворадикал. По такой схеме президентские выборы проигрывал и основатель "Национального фронта" (позже ребрендированного в "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пен, и его дочь Марин Ле Пен, ныне являющаяся одним из лидеров партии. Предыдущие парламентские выборы во Франции также неоднократно доказывали это правило.

Но, в любом случае, политические позиции Макрона после этих выборов заметно ослабели, французские ультраправые, наоборот, на подъеме. И это может повлиять и на политический расклад во всей Европе.

Фон дер Ляйен не гарантировала себе кресло главы Еврокомиссии

Европейская народная партия, безусловно, является формальным победителем выборов. Ее фракция в Европарламенте станет еще больше, чем в прошлом созыве. "Сегодня хороший день для ЕНП. Мы выиграли европейские выборы, друзья мои. Мы самая сильная партия, мы якорь стабильности", – заявила одна из лидеров ЕНП, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая пытается обеспечить себе вторую каденцию на этом посту.

Для этого ей нужно собрать большинство в 361 голос в свою поддержку в новом Европарламенте. Перед выборами озвучивались разные варианты такой коалиции, но, похоже, фон дер Ляйен свой выбор сделала. Она пообещала "остановить крайних левых и крайних правых" и анонсировала переговоры с социал-демократами и либералами из группы Renew.

Фото: Урсула фон дер Ляйен может не остаться главой ЕК (Getty Images)

В 2019-ом именно такая коалиция и обеспечила ей кресло. Сейчас ЕНП, социал-демократы и Renew вместе набирают 404 мандата в новом созыве. Но этого может оказаться недостаточно – от 10% коалициантов, как ожидается, не поддержат ее кандидатуру, следовательно, голосов может и не хватить. Ближайшие дни фон дер Ляйен как раз посвятит убеждению несогласных в рядах союзников, опционально – попробует привлечь к коалиции "запасные" голоса.

Борьба за неопределившихся депутатов

Почти сотня новоизбранных депутатов Европарламента не принадлежат ни к одной из устоявшихся парламентских групп. Очевидно, за их симпатии развернется очень острая борьба. К примеру, если немецкую "Альтернативу" вернут в ряды ультраправой группы "Идентичность и демократия", по числу депутатских мест она выйдет с пятого на четвертое место. Ряды национал-консерваторов или праворадикалов усилит и венгерский "Фидес" Виктора Орбана.

До выборов активно обсуждался сценарий, по которому фон дер Ляйен может попытаться создать "правую коалицию" с Европейскими консерваторами и реформистами, а то и с "Идентичностью и демократией". Но, похоже, глава Еврокомиссии решила пойти по другому пути. В итоге, правые силы, несмотря на успех на выборах, могут быть обделены при распределении должностей в ЕС.

Но у них есть возможность попортить нервы фон дер Ляйен и другим умеренным евродепутатам. Пополнив ряды неопределившимися, Евроконсерваторы и реформисты могут объединиться с "Идентичностью и демократией" в одну большую праворадикальную группу в Европарламенте, такие идеи звучали еще до выборов. Если такой проект будет реализован, новая фракция может стать второй по величине в Европарламенте.

