Выборы в Болгарии: в парламент проходят шесть партий

Избиратели отдали больше всего голосов, 26,51%, блоку бывшего премьер-министра Бойка Борисова "ГЕРБ-СДС"

Второе место с небольшим отрывом получил блок продемократических партий "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" – 24,54%.

С результатом 14,15% голосов в парламент Болгарии прошла пророссийская партия "Возрождение".

Также интересы болгар будут представлять политические силы "Движение за права и свободы" (13,72%), Болгарская социалистическая партия (8,94%) и "Есть такой народ" (4,11%).

Почти 109 тысяч граждан Болгарии на избирательных бюллетенях выбрали вариант "Не поддерживаю никого".