Вибори в Болгарії: до парламенту проходять шість партій

Виборці віддали найбільше голосів, 26,51%, блоку колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова "ГЕРБ-СДС"

Друге місці з невеликим відривом отримав блок продемократичних партій "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" - 24,54%.

Із результатом в 14,15% голосів до парламенту Болгарії пройшла проросійська партія "Відродження".

Також інтереси болгар будуть представляти політичні сили "Рух за права і свободи" (13,72%), Болгарська соціалістична партія (8,94%) і "Є такий народ" (4,11%).

Майже 109 тисяч громадян Болгаріх на виборчих бюлетнях обрали варіант "Не підтримую нікого".