UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вибори в Болгарії: до парламенту проходять шість партій

Фото: Шість партій пройшли до парламенту Богларії (flickr com)
Автор: Максим Шушко

В результаті п'ятих за два роки виборів, які пройшли 2 квітня у Болагрії, до паламенту потрапили шість партій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на центральну виборчу комісію Болгарії.

Виборці віддали найбільше голосів, 26,51%, блоку колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова "ГЕРБ-СДС"

Друге місці з невеликим відривом отримав блок продемократичних партій "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" - 24,54%.

Із результатом в 14,15% голосів до парламенту Болгарії пройшла проросійська партія "Відродження".

Також інтереси болгар будуть представляти політичні сили "Рух за права і свободи" (13,72%), Болгарська соціалістична партія (8,94%) і "Є такий народ" (4,11%).

Майже 109 тисяч громадян Болгаріх на виборчих бюлетнях обрали варіант "Не підтримую нікого".

Раніше ми писали, на парламентських виборах у Болгарії лідирують дві партії.

Нагадаємо, Болгарія підозрює Росію у тероризмі через десяток хибних повідомлень про можливі вибухи в країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БолгарияПарламентські вибори