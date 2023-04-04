Вибори в Болгарії: до парламенту проходять шість партій

В результаті п'ятих за два роки виборів, які пройшли 2 квітня у Болагрії, до паламенту потрапили шість партій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на центральну виборчу комісію Болгарії.
Виборці віддали найбільше голосів, 26,51%, блоку колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова "ГЕРБ-СДС"
Друге місці з невеликим відривом отримав блок продемократичних партій "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" - 24,54%.
Із результатом в 14,15% голосів до парламенту Болгарії пройшла проросійська партія "Відродження".
Також інтереси болгар будуть представляти політичні сили "Рух за права і свободи" (13,72%), Болгарська соціалістична партія (8,94%) і "Є такий народ" (4,11%).
Майже 109 тисяч громадян Болгаріх на виборчих бюлетнях обрали варіант "Не підтримую нікого".
Раніше ми писали, на парламентських виборах у Болгарії лідирують дві партії.
Нагадаємо, Болгарія підозрює Росію у тероризмі через десяток хибних повідомлень про можливі вибухи в країні.
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