Подозревают РФ. Болгария расследует десятки ложных угроз о возможных взрывах
В Болгарии началось расследование по факту терроризма из-за десятка ложных сообщений о возможных взрывах в стране. В правительстве считают, что к этому может быть причастна РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Ивана Демерджиева, которое приводит Reuters.
Ошибочные угрозы взрыва бомбы, содержащиеся в почти идентичных электронных письмах, были получены в школах Плевена, Сливена, Варны, Бургаса и Софии. Генеральный секретарь МВД Петарь Тодоров сказал, что реальной опасности населения нет.
Прокуратура заявила, что возбудила досудебное производство по делу о терроризме против Болгарии, преступление, за которое может быть назначено наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения без права досрочного освобождения.
"Скорее всего объяснением волны фальшивых сообщений о бомбах было то, что это была часть гибридной атаки, связанной с Россией", - сказал Демерджиев.
Он сообщил, что адреса электронной почты и телефоны, с которых рассылались угрозы, зарегистрированы в США и Великобритании.
Напомним, что связанная с РФ группировка угрожает организациям, помогающим беженцам из Украины.
Также сообщалось, что хакеры массово распространяли опасные письма по теме "Объединенный официальный отчет о гуманитарной ситуации. Украина" по скомпрометированным электронным адресам государственных органов.
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