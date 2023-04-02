Вырвались вперед. На парламентских выборах в Болгарии есть два лидера, - экзитполы
По результатам экзитполов, на состоявшихся сегодня, 2 апреля, парламентских выборах в Болгарии, лидируют две партии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BGNES.
Блок "Граждане за европейское развитие Болгарии" бывшего премьер-министра Бойко Борисова и объединение проевропейских партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" стали лидерами последних парламентских выборов в Болгарии.
По данным экзитпола Trend, в парламент Болгарии пройдут пять партий:
- "ПО-ДБ" - 26,9%;
- ГЕРБ - 26,7%;
- пророссийская партия "Возрождение" - 12,9%;
- Демократическая партия социалистов, представляющая турецкое меньшинство - 12,4%;
- Болгарская социалистическая партия - 10,5%.
Также экзитпол Gallup прогнозирует преодоление четырехпроцентного барьера еще одной партии - популистскому проекту комика Славе Трифоновой "Есть такой народ", которая в 2021 году вырвалась на второе место на внеочередных выборах и с тех пор стремительно потеряла популярность.
Похожий прогноз и у экзитпола Market Research, но и там "Есть такой народ" преодолевает проходной барьер в рамках статистической погрешности.
С учетом токсичности "Возрождение" возможные варианты коалиции предусматривают участие либо ГЭРБ и "ПО-ДБ", либо одного из этих блоков с другими партиями, кроме "Возрождение".
Последний такой вариант коалиции существовал в 2022 году при премьерстве Кирилла Петкова.
Напомним, ранее сообщалось, что Болгария может продать Украине значительное количество боеприпасов через посредников.
Ранее сообщалось, что 20 марта министры обороны и иностранных дел стран ЕС согласовали совместную закупку боеприпасов для Украины. Она предусматривает предоставление миллиона снарядов в течение 12 месяцев.
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