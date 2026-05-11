ЕС ввел санкции против лагерей РФ, где занимались идеологической обработкой украинских детей

Евросоюз ввел новые санкции против российских чиновников и организаций, причастных к депортации украинских детей и их дальнейшей идеологической обработке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейского Совета.

Решение приняли в день встречи Международной коалиции за возвращение украинских детей. Под новые ограничения попали 16 физических лиц и семь организаций, которые, по данным ЕС, участвовали в незаконном вывозе детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

В Брюсселе заявили, что речь идет не только о депортации или принудительном перемещении несовершеннолетних. По данным ЕС, украинских детей также подвергали принудительной ассимиляции, политической индоктринации и военно-патриотическому воспитанию, чтобы навязать им российскую идентичность.

"Эти действия представляют серьезные нарушения международного права и нарушения основных прав ребенка и имеют целью уничтожить украинскую идентичность и подорвать сохранение ее будущих поколений", - говорится в заявлении.

По оценкам ЕС, с начала полномасштабной войны Россия незаконно депортировала или принудительно переместила почти 20 500 украинских детей.

В санкционный список вошли российские государственные учреждения и детские центры "Орленок", "Алые паруса" и "Смена", которые связаны с Министерством образования РФ. В ЕС утверждают, что эти структуры в сотрудничестве с оккупационными властями организовывали для украинских детей программы с пророссийской идеологической обработкой.

Речь идет, в частности, о "патриотических" мероприятиях, политическом воспитании, ознакомлении с российской военной культурой и элементах базовой военной подготовки.

Также под санкции попали Центр ДОСААФ в Севастополе, Нахимовская морская школа и военно-патриотический клуб "Патриот" в Крыму.

Кроме этого, ограничения ввели против должностных лиц с оккупированных территорий Украины, а также руководителей молодежных лагерей и военно-патриотических клубов.

"Все они несут ответственность за продвижение патриотического и военного воспитания среди молодежи путем идеологической индоктринации, ознакомления с российской военной культурой, парамилитарной подготовки и участия в мероприятиях, прославляющих агрессивную войну России", - отметили в Европейском Совете.

Для всех фигурантов санкционного списка предусмотрено замораживание активов в странах ЕС. Также гражданам и компаниям Евросоюза запрещено оказывать им финансовую поддержку. Физическим лицам дополнительно запретили въезд на территорию ЕС и транзит через страны блока.