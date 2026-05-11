ЕС ввел санкции против лагерей РФ, где занимались идеологической обработкой украинских детей

16:13 11.05.2026 Пн
Детей учили воевать против собственной страны. Кто именно попал под санкции за попытку стереть украинскую идентичность?
ЕС ввел санкции против лагерей РФ, где занимались идеологической обработкой украинских детей
Евросоюз ввел новые санкции против российских чиновников и организаций, причастных к депортации украинских детей и их дальнейшей идеологической обработке.

Решение приняли в день встречи Международной коалиции за возвращение украинских детей. Под новые ограничения попали 16 физических лиц и семь организаций, которые, по данным ЕС, участвовали в незаконном вывозе детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

В Брюсселе заявили, что речь идет не только о депортации или принудительном перемещении несовершеннолетних. По данным ЕС, украинских детей также подвергали принудительной ассимиляции, политической индоктринации и военно-патриотическому воспитанию, чтобы навязать им российскую идентичность.

"Эти действия представляют серьезные нарушения международного права и нарушения основных прав ребенка и имеют целью уничтожить украинскую идентичность и подорвать сохранение ее будущих поколений", - говорится в заявлении.

По оценкам ЕС, с начала полномасштабной войны Россия незаконно депортировала или принудительно переместила почти 20 500 украинских детей.

В санкционный список вошли российские государственные учреждения и детские центры "Орленок", "Алые паруса" и "Смена", которые связаны с Министерством образования РФ. В ЕС утверждают, что эти структуры в сотрудничестве с оккупационными властями организовывали для украинских детей программы с пророссийской идеологической обработкой.

Речь идет, в частности, о "патриотических" мероприятиях, политическом воспитании, ознакомлении с российской военной культурой и элементах базовой военной подготовки.

Также под санкции попали Центр ДОСААФ в Севастополе, Нахимовская морская школа и военно-патриотический клуб "Патриот" в Крыму.

Кроме этого, ограничения ввели против должностных лиц с оккупированных территорий Украины, а также руководителей молодежных лагерей и военно-патриотических клубов.

"Все они несут ответственность за продвижение патриотического и военного воспитания среди молодежи путем идеологической индоктринации, ознакомления с российской военной культурой, парамилитарной подготовки и участия в мероприятиях, прославляющих агрессивную войну России", - отметили в Европейском Совете.

Для всех фигурантов санкционного списка предусмотрено замораживание активов в странах ЕС. Также гражданам и компаниям Евросоюза запрещено оказывать им финансовую поддержку. Физическим лицам дополнительно запретили въезд на территорию ЕС и транзит через страны блока.

В конце апреля Украина также ввела санкции против лиц и организаций, причастных к депортации украинских детей с оккупированных территорий. Под ограничения попали 20 физических и четыре юридических лица, среди которых российские чиновники, коллаборационисты и представители оккупационной власти.

