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Зеленский образовал рабочую группу по созданию трибунала из-за агрессии РФ

Новина українською →
Украина, Четверг 22 сентября 2022 17:24
Зеленский образовал рабочую группу по созданию трибунала из-за агрессии РФ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине была создана рабочая группа по разработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ , опубликованный на сайте Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский создал группу с целью обеспечения надлежащего международного расследования и привлечения к ответственности за преступление агрессии против Украины.

Поэтому для разработки и подготовки предложений по созданию специального международного трибунала в группу решили добавить следующих членов:

  • Ермак Андрей - руководитель офиса президента Украины, глава группы;
  • Смирнов Андрей - заместитель руководителя офиса президента Украины;
  • Гавриш Олег - главный консультант отдела организационной работы кабинета руководителя офиса президента Украины;
  • Золотарева Оксана - директор департамента международного права МИД Украины;
  • Карасевич Александр - генеральный директор директората по внешней политике и стратегическому партнерству офиса президента Украины;
  • Качура Александр - народный депутат Украины;
  • Ковальская Елена - руководитель кабинета руководителя офиса президента Украины;
  • Кориневич Антон - посол по особым поручениям МИД Украины;
  • Костин Андрей - генеральный прокурор;
  • Кулеба Дмитрий - министр иностранных дел Украины;
  • Малюська Денис - министр юстиции Украины;
  • Маслов Денис - председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины;
  • Мезенцева Мария - народный депутат Украины;
  • Сибига Андрей - заместитель руководителя офиса президента Украины;
  • Устинова Александра - народный депутат Украины;
  • Хоменко Елена - народный депутат Украины.

Робоча група має напрацювати та внести пропозиції щодо створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Напомним, ранее в МИД Украины призвали создать международный трибунал по расследованию преступлений РФ.

Ранее Британия заявляла о поддержке идеи создания Международного трибунала для Путина.

Также Украина заявляла о намерении учредить одноразовый международный трибунал для суда над Владимиром Путиным и его ближайшим окружением.

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