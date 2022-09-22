Зеленский образовал рабочую группу по созданию трибунала из-за агрессии РФ
В Украине была создана рабочая группа по разработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ , опубликованный на сайте Офиса президента.
Президент Украины Владимир Зеленский создал группу с целью обеспечения надлежащего международного расследования и привлечения к ответственности за преступление агрессии против Украины.
Поэтому для разработки и подготовки предложений по созданию специального международного трибунала в группу решили добавить следующих членов:
- Ермак Андрей - руководитель офиса президента Украины, глава группы;
- Смирнов Андрей - заместитель руководителя офиса президента Украины;
- Гавриш Олег - главный консультант отдела организационной работы кабинета руководителя офиса президента Украины;
- Золотарева Оксана - директор департамента международного права МИД Украины;
- Карасевич Александр - генеральный директор директората по внешней политике и стратегическому партнерству офиса президента Украины;
- Качура Александр - народный депутат Украины;
- Ковальская Елена - руководитель кабинета руководителя офиса президента Украины;
- Кориневич Антон - посол по особым поручениям МИД Украины;
- Костин Андрей - генеральный прокурор;
- Кулеба Дмитрий - министр иностранных дел Украины;
- Малюська Денис - министр юстиции Украины;
- Маслов Денис - председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины;
- Мезенцева Мария - народный депутат Украины;
- Сибига Андрей - заместитель руководителя офиса президента Украины;
- Устинова Александра - народный депутат Украины;
- Хоменко Елена - народный депутат Украины.
Робоча група має напрацювати та внести пропозиції щодо створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Напомним, ранее в МИД Украины призвали создать международный трибунал по расследованию преступлений РФ.
Ранее Британия заявляла о поддержке идеи создания Международного трибунала для Путина.
Также Украина заявляла о намерении учредить одноразовый международный трибунал для суда над Владимиром Путиным и его ближайшим окружением.
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