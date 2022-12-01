Франция заявила о начале работы по созданию спецтрибунала для преступников РФ

Франция начала работу по созданию специального трибунала для преступления российской агрессии в Украине. Для этого привлекли европейских и украинских представителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Франции.

В МИД отметили, что борьба с безнаказанностью за преступления, совершенные в Украине, является приоритетом для Франции. Потому страна помогает украинской прокуратуре и Международному уголовному суду расследовать преступления.

"О предложении создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии в Украине, мы начали работать с нашими европейскими и украинскими партнерами", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что посол по особым поручениям Антон Кориневич недавно посетил МИД Франции и обсудил вопросы создания спецтрибунала.

Напомним, в сентябре в Украине была создана рабочая группа для создания специального международного трибунала по преступлению агрессии.

Кроме того, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Британия могла бы возглавить усилия по созданию спецтрибунала.

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