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Зеленский считает, что Британия может возглавить усилия по созданию спецтрибунала

Новина українською →
Украина, Среда 30 ноября 2022 00:38
Зеленский считает, что Британия может возглавить усилия по созданию спецтрибунала Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Первая леди Украины Елена Зеленская призвала Великобританию возглавить усилия по созданию специального трибунала для наказания России за военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что именно для этого его супруга находится с визитом в Соединенном Королевстве.

"От имени всех украинцев и украинок, пострадавших от российской агрессии, она призвала Великобританию стать лидером глобальных усилий по созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что у Британии уже есть подобный опыт, ведь именно в Лондоне зимой 1942 года была подписана Сент-Джеймская декларация - "документ, с которого начался путь в Нюрнбергский трибунал".

Напомним, что украинская парламентская делегация в ПАСЕ отправляется в тур по Северной Америке, а также в столице Германии, Франции и Великобритании для адвокации вопроса создания специального трибунала для российского диктатора Владимира Путина и его ближайшего окружения.

А в сентябре в Украине была создана рабочая группа по разработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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