Вы должны немедленно вывести войска из Украины, - Госдеп передал месседжи властям РФ

После взрыва войсками РФ Каховской ГЭС Государственный департамент Соединенных Штатов передал четкий месседж министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя спикера Госдепартамента Веданта Патела.
В ходе прессбрифинга российский журналист спросил, есть ли подрыв Каховской ГЭС поводом для телефонного разговора между госсекретарем Блинкеном и главой МИД РФ Лавровым.
"Наш месседж к министру иностранных дел Лаврова и любому официальному представителю РФ очень четкий: вы должны выйти из Украины, вы должны немедленно вывести свои силы и прекратить свое незаконное и неоправданное вторжение в Украину", - сказал Пател журналисту РФ.
Также заместитель спикера Госдепа подчеркнул об освобождении незаконно заключенных Россией американцев Пола Вилана и Эвана Грешковича.
Реакция США на подрыв Каховской ГЭС
Джо Байден, отвечая на вопрос журналистки о последствиях уничтожения плотины, заявил, что Соединенные Штаты не оставят это просто так и помогут Украине .
Координатор Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби рассказал, что США изучают сообщения об ответственности РФ за подрыв Каховской ГЭС.
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