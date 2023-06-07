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Байден о подрыве Каховской ГЭС: не оставим этого и поможем Украине

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Вашингтон, Среда 07 июня 2023 00:11
Байден о подрыве Каховской ГЭС: не оставим этого и поможем Украине Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал подрыв россиянами Каховской ГЭС, который произошел вчера ночью, 6 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы это не оставим. Мы поможем Украине", – заявил Байден, отвечая на вопрос журналистки о последствиях уничтожения дамбы Каховской ГЭС российскими войсками в Херсонской области.

Россияне подорвали Каховскую ГЭС

Ночью 6 июня российские войска совершили новый теракт против Украины. Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Пропаганда Кремля начала обвинять Украину в якобы обстреле дамбы, однако украинские чиновники опровергли подобные фейки.

В результате российской атаки в Херсонской области может затопить около 80 населенных пунктов. С самого утра в области происходит эвакуация местных жителей. Эвакуации подвергнутся по меньшей мере 16 тысяч человек.

Подробнее о ситуации в Херсонской области можете узнать в материале РБК-Украина.

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