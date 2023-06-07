Ви повинні негайно вивести війська з України, - Держдеп передав меседжі владі РФ

Під час пресбрифінгу російський журналіст запитав, чи є підрив Каховської ГЕС нагодою для телефонної розмови між держсекретарем Блінкеном і главою МЗС РФ Лавровим.

"Наш меседж до міністра закордонних справ Лаврова та будь-якого офіційного представника РФ є дуже чітким: ви повинні вийти з України, ви повинні негайно вивести свої сили й припинити своє незаконне й невиправдане вторгнення в Україну", - сказав Пател журналісту РФ.

Також, заступник речника Держдепу наголосив на звільненні незаконно ув'язнених Росією амераканців Пола Вілана й Евана Грешковича.

Реакція США на підрив Каховської ГЕС

Джо Байден відповідаючи на запитання журналістки про наслідки знищення греблі заявив, що Сполучені Штати не залишать це просто так і допоможуть Україні.

Координатор Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі розповів, що США вивчають повідомлення щодо відповідальності РФ за підрив Каховської ГЕС.