UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ви повинні негайно вивести війська з України, - Держдеп передав меседжі владі РФ

Фото: Державний департамент США передав меседжі російській владі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Після підриву військами РФ Каховської ГЕС Державний департамент Сполучених Штатів передав чіткий меседж міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника речника Держдепартаменту Веданта Патела.

Під час пресбрифінгу російський журналіст запитав, чи є підрив Каховської ГЕС нагодою для телефонної розмови між держсекретарем Блінкеном і главою МЗС РФ Лавровим.

"Наш меседж до міністра закордонних справ Лаврова та будь-якого офіційного представника РФ є дуже чітким: ви повинні вийти з України, ви повинні негайно вивести свої сили й припинити своє незаконне й невиправдане вторгнення в Україну", - сказав Пател журналісту РФ.

Також, заступник речника Держдепу наголосив на звільненні незаконно ув'язнених Росією амераканців Пола Вілана й Евана Грешковича.

Реакція США на підрив Каховської ГЕС

Джо Байден відповідаючи на запитання журналістки про наслідки знищення греблі заявив, що Сполучені Штати не залишать це просто так і допоможуть Україні.

Координатор Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі розповів, що США вивчають повідомлення щодо відповідальності РФ за підрив Каховської ГЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиРосійська Федерація