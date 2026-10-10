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"Вы атакуете правильно": Келлог поддержал удары Украины по российским НПЗ

23:39 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Екатерина Коваль
"Вы атакуете правильно": Келлог поддержал удары Украины по российским НПЗ Фото: бывший спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Украина должна и дальше атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, а дизельное соглашение Москвы с Вашингтоном может быть попыткой Кремля снять с себя это давление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего спецпосланника президента США по Украине, генерала в отставке Кита Келлога телеканала Fox News.

Келлог не верит, что российский диктатор Владимир Путин предлагает горючее США по благим намерениям.

"Я бы сказал Владимиру Путину: очень спасибо, это нам действительно помогает. Но я бы присмотрелся к скрытым мотивам, по которым он организует поставки дизеля в США и на международный рынок", - отметил генерал.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский наносит мощные удары по российским НПЗ вглубь России, и Путин ищет способ ослабить это давление. Не исключено, что Москва рассчитывает добиться прекращения атак из-за американцев, которые ведут переговоры с украинской делегацией и советниками по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции в Майами.

Келлог также признал, что не доверяет ни Путину, ни спецпредставителю Кремля по экономическим вопросам Кириллу Дмитриеву.

Генерал подчеркнул, что Украина и Россия избивают по принципиально разным объектам. Украинские силы атакуют преимущественно военно-промышленный комплекс, в то время как россияне поражают школы и церкви.

По словам Келлога, Украина переносит войну на территорию агрессора, и россияне все больше ощущают ее последствия.

Келлог напомнил, что Путин рассчитывал завершить так называемую спецоперацию через несколько дней, а война длится пятый с половиной год. Сейчас Россия пытается захватить остальные Донбасса, но генерал сомневается, что ей это удастся.

"Они не прекратят. Они будут продолжать атаковать, как и должны. Это война. Вы атакуете правильно", - подытожил он.

О соглашении Трамп объявил после разговора с Путиным 9 октября: Москва должна отправить на мировые рынки до 1,8 млн. тонн дизеля, а Минфин США временно ослабил санкции. Сам Трамп ранее не раз призвал Киев отказаться от ударов по энергетике РФ, обвиняя их в глобальном дефиците горючего.

В украинских властях позицию четко обозначили: информированный источник РБК-Украина заверил, что атаки на НПЗ будут продолжаться до тех пор, пока не будет энергетического перемирия. На следующую ночь после объявления сделки дроны поразили нефтеналивной терминал Новошахтинского завода в Ростове.

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