"Вы атакуете правильно": Келлог поддержал удары Украины по российским НПЗ

Украина должна и дальше атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, а дизельное соглашение Москвы с Вашингтоном может быть попыткой Кремля снять с себя это давление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего спецпосланника президента США по Украине, генерала в отставке Кита Келлога телеканала Fox News .

Келлог не верит, что российский диктатор Владимир Путин предлагает горючее США по благим намерениям.

"Я бы сказал Владимиру Путину: очень спасибо, это нам действительно помогает. Но я бы присмотрелся к скрытым мотивам, по которым он организует поставки дизеля в США и на международный рынок", - отметил генерал.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский наносит мощные удары по российским НПЗ вглубь России, и Путин ищет способ ослабить это давление. Не исключено, что Москва рассчитывает добиться прекращения атак из-за американцев, которые ведут переговоры с украинской делегацией и советниками по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции в Майами.

Келлог также признал, что не доверяет ни Путину, ни спецпредставителю Кремля по экономическим вопросам Кириллу Дмитриеву.

Генерал подчеркнул, что Украина и Россия избивают по принципиально разным объектам. Украинские силы атакуют преимущественно военно-промышленный комплекс, в то время как россияне поражают школы и церкви.

По словам Келлога, Украина переносит войну на территорию агрессора, и россияне все больше ощущают ее последствия.

Келлог напомнил, что Путин рассчитывал завершить так называемую спецоперацию через несколько дней, а война длится пятый с половиной год. Сейчас Россия пытается захватить остальные Донбасса, но генерал сомневается, что ей это удастся.

"Они не прекратят. Они будут продолжать атаковать, как и должны. Это война. Вы атакуете правильно", - подытожил он.