"Ви атакуєте правильно": Келлог підтримав удари України по російських НПЗ

Україна має й надалі атакувати російські нафтопереробні заводи, а дизельна угода Москви з Вашингтоном може бути спробою Кремля зняти з себе цей тиск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю колишнього спецпосланця президента США з питань України, генерала у відставці Кіта Келлога телеканалу Fox News .

Келлог не вірить, що російський диктатор Володимир Путін пропонує пальне США з добрих намірів.

"Я б сказав Володимиру Путіну: дуже дякую, це нам справді допомагає. Але я б придивився до прихованих мотивів, через які він організовує постачання дизелю до США та на міжнародний ринок", - зазначив генерал.

На його думку, президент України Володимир Зеленський завдає потужних ударів по російських НПЗ углиб Росії, і Путін шукає спосіб послабити цей тиск. Не виключено, що Москва розраховує домогтися припинення атак через американців, які саме ведуть переговори з українською делегацією та радниками з нацбезпеки Великої Британії, Німеччини і Франції в Маямі.

Келлог також визнав, що не довіряє ні Путіну, ні спецпредставнику Кремля з економічних питань Кирилу Дмитрієву.

Генерал наголосив, що Україна та Росія б'ють по принципово різних об'єктах. Українські сили атакують переважно військово-промисловий комплекс, тоді як росіяни вражають школи й церкви.

За словами Келлога, Україна переносить війну на територію агресора, і росіяни дедалі більше відчувають її наслідки.

Келлог нагадав, що Путін розраховував завершити так звану спецоперацію за кілька днів, а війна триває п'ятий з половиною рік. Зараз Росія намагається захопити решту Донеччини, але генерал сумнівається, що їй це вдасться.

"Вони не припинять. Вони продовжуватимуть атакувати, як і мають. Це війна. Ви атакуєте правильно", - підсумував він.