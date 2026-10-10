В Ростове после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар на нефтяном терминале

В ночь на 10 октября дроны атаковали Ростов-на-Дону, после серии взрывов вспыхнул масштабный пожар. Под удар, по всей вероятности, попал нефтеналивной терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местных жителей и OSINT-канал Exilenova+ .

Жители Ростова рассказывали о серии взрывов, после которых в городе начался пожар. На видео очевидцев видно большое пламя и густой дым.

По данным Exilenova+, поражен нефтеналивной терминал Новошахтинского завода. Официальных комментариев по поводу последствий атаки российские власти пока не давали.

Новошахтинский завод нефтепродуктов является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России.

Через нефтеналивной терминал продукцию завода отгружают для последующей транспортировки.