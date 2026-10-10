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В Ростове после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар на нефтяном терминале

03:36 10.10.2026 Сб
1 мин
aimg Екатерина Коваль
В Ростове после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар на нефтяном терминале Фото: пожар на Новошахтинском НПЗ (росСМИ)
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В ночь на 10 октября дроны атаковали Ростов-на-Дону, после серии взрывов вспыхнул масштабный пожар. Под удар, по всей вероятности, попал нефтеналивной терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местных жителей и OSINT-канал Exilenova+.

Жители Ростова рассказывали о серии взрывов, после которых в городе начался пожар. На видео очевидцев видно большое пламя и густой дым.

По данным Exilenova+, поражен нефтеналивной терминал Новошахтинского завода. Официальных комментариев по поводу последствий атаки российские власти пока не давали.

Новошахтинский завод нефтепродуктов является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России.

Через нефтеналивной терминал продукцию завода отгружают для последующей транспортировки.

Атака произошла через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным по поставкам российского дизеля на мировые рынки. Накануне информированный источник РБК-Украина в украинских властях заверил, что без энергетического перемирия удары по российским НПЗ будут продолжаться.

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