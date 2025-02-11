Генштаб подтвердил атаку дронов на Саратовский НПЗ, зафиксировано попадание и пожар
В ночь на 11 февраля Силы беспилотных систем, Главное управление разведки и Силы специальных операций поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Он осуществляет комплексную переработку нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, НПЗ преимущественно выпускает бензины, мазут и дизельное топливо. Однако может производить более 20 видов нефтепродуктов. Данное предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.
"Подтверждено попадание. На объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются. Удары по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будут продолжаться", - сообщили в Генштабе.
Атака дронов на Саратов
Сегодня ночью в российских городах Энгельс и Саратов прогремели взрывы. Россияне жалуются на атаку беспилотников.
По словам жителей Саратова, после взрывов, в районе местного НПЗ возник пожар.
Атаки дронов по РФ
Стоит напомнить, что минувшей ночью неизвестные дроны атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.
Этот НПЗ является одним из ключевых нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Его мощность составляет 6,25 млн тонн нефти в год.
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